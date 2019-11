Na bezpečnosť v okolí cintorínov bude dohliadať polícia

Na archívnej snímke dopravný policajt dohliada na plynulosť cestnej dopravy na ceste smerujúcej na cintorín Slávičie údolie v Bratislave. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. novembra (TASR) - Správcovia cintorínov zvýšili v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých a Dušičiek bezpečnostné opatrenia. Organizácia Marianum, ktorá má na starosti správu cintorínov a krematórií v Bratislave, oslovila na spoluprácu počas sviatkov mestskú aj štátnu políciu. TASR o tom informoval riaditeľ Marianum Radoslav Vavruš.uviedol Michal Szeiff z oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.Organizácia Marianum odporúča, aby si návštevníci najmä v období Dušičiek nenosili so sebou na cintorín žiadne drahocenné predmety, ktoré by mohli prilákať pozornosť potenciálnych zlodejov.” upozornil Vavruš.Polícia tiež upozorňuje, aby návštevníci cintorínov venovali zvýšenú pozornosť svojej taške, peňaženke a dokladom. „doplnil Szeiff.Areály cintorínov sú verejnými priestranstvami a aj ich ochrana pred zlodejmi je preto zabezpečená prevažne len prostredníctvom členov polície. Podľa predsedu Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislava Stríža by však bolo dobré použiť aj iné spôsoby zabezpečenia. „povedal.Zvýšená opatrnosť by sa nemala týkať len majetku, ale aj cestnej premávky. Počas zvýšeného ruchu v okolí cintorínov by vodiči mali byť mimoriadne pozorní. Chodcom sa odporúča počas prechádzaní cez cestu využívať pokiaľ možno len priechody pre chodcov so svetelnou signalizáciou.Vhodné by podľa Stríža bolo zaviesť na cintorínoch aj opatrenia protipožiarneho a bezpečnostného charakteru.uviedol.