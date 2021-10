Na bicykli môžete vyzerať štýlovo v originálnych kvalitných dresoch

Materiál cyklistického dresu

Aerodynamika

Originalita vám pomôže vytŕčať z davu a dodá vám sebavedomie

Fanúšik s dresom obľúbeného tímu

28.10.2021 (Webnoviny.sk) -Aký by mal byť správny cykistický dres? Základom je funkčný materiál, priedušnosť a komfort. V drese sa potrebujete vedieť ľahko pohybovať a mal by odvádzať pot. Cyklistické dresy nie sú len pre profesionálov, každý, kto sa chce venovať cyklistike, aj keď len rekreačne, by si mal zaobstarať cyklistický dres.Pri výbere cyklodresu si mnohokrát začiatočníci myslia, že umelé materiály nie sú vhodné a chceli by si vybrať dres z bavlny. Po prvej jazde by takýto dres veľmi rýchlo vyhodili. Bavlna je nasiakavá a drží vlhkosť (pot). Cyklistické dresy sú preto väčšinou vyrobené zo zmesi syntetických materiálov, ako je polyester. Ten je najčastejšou zložkou. Má výbornú funkciu pri odvádzaní potu z vašej pokožky, dresy z tohto materiálu rýchlejšie schnú a sú priedušné.Najnovšie materiály vás chránia pred slnkom, vetrom i vodou, pretože sú nepremokavé. Pozrite si, aké vlastnosti má dres pred samotnou kúpou.V prípade, že ste zástancom prírodných materiálov, na trhu nájdete dresy vyrobené z Merino vlny, ktorá má podobné funkcie ako polyester a vy sa tak nemusíte báť, že by ste pri prepotení zostali v chlade. Dresy z Merino vlny odporúčame najmä do chladnejšieho počasia, pretože veľmi dobre udržujú teplo.Ako sme spomínali v úvode článku, cyklistický dres by mal byť priliehavý, podporuje to aerodynamiku pri jazde. Obtiahnutý dres vás nebude nijako spomaľovať pri dosahovaní tých najlepších výsledkov. Vedia to aj tí najlepší cyklisti. Preto ich vidíte v obtiahnutých kúskoch na každých pretekoch.Strih závisí od vašich preferencií, na čo však myslite určite je správna voľba veľkosti, pričom jednou z priorít môže byť aerodynamika. Správne zvolenou veľkosťou si doprajete vysoký komfort a dobrú funkčnosť.Cyklistický dres by mal mať k dispozícii vrecko na menšie veci, ktoré chcete mať stále pri sebe - doklady, kľúč, vreckovky alebo telefón. Z hľadiska pohodlia je lepšie ak sú vrecká na drese ako na cyklistických nohaviciach.Ak na sebe máme niečo špeciálne, cítime sa aj my špeciálne a zvyšuje sa nám sebavedomie. Tak ako pri každom športe, cyklistické oblečenie nie je len o funkčnosti a praktickosti. Výrazným prvkom pri rozhodovaní sa, aké športové oblečenie si kúpime, je dizajn. Oblečenie sa nám musí páčiť.Každý z nás sa už určite dostal do situácie, kedy ho šport nadchol natoľko, že si zaobstaral aj profesionálnejší outfit a niekoľko športových kúskov oblečenia do šatníka. Cyklistická móda sa rokmi taktiež zmenila. Dnes vidíme okrem nových funkcií a materiálov aj nové dizajny, farby, vzory dresov, ktoré zaujmú na prvý pohľad.A verte nám, nielen dámy chcú krásne farebné a zaujímavé, kvalitné cyklistické dresy. Páni, ktorí podľahli láske k cyklistike, majú v niektorých prípadoch v šatníku viac kúskov ako dámy.Veľký výber originálnych a kvalitných cyklodresov nájdete na totosport.sk. Každý si nájde niečo pre seba, pánske cyklistické dresy i dámske cyklodresy v najvyššej kvalite s originálnym spracovaním pre rekreačných i profesionálnych cyklistov.Praví fanúšikovia cyklistiky, ktorí cyklistiku nielen praktizujú, ale aj sledujú všetky významné preteky a majú svojich športových obľúbencov, sa potešia možnosti zakúpiť si reprezentačný cyklistický dres alebo tímový cyklistický dres.Tak ako v prípade futbalu či iného športu, kedy si fanúšikovia kupujú dresy obľúbených tímov a hráčov, si viete aj vy ako zanietený cyklista urobiť radosť takýmto špeciálnym dresom. Ktorý cyklista je váš obľúbenec? Kto je váš cyklistický vzor? Vybrať si viete aj cyklo dresy rôznych jazdcov. Myslíme si, že to je aj ideálny darček pre cyklistu, ak doma nejakého máte. Skúste sa ich spýtať, komu fandia a urobte im radosť. Cyklista bez cyklodresu je ako futbalista bez kopačiek. Vyberte si svoj originálny kúsok na totosport.sk. Ak patríte medzi začiatočníkov, nechajte si odborne poradiť a nezabudnite si jazdu na bicykli užívať plným dúškom.Informačný servis