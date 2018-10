Na bosniansko-chorvátskej hranici došlo k zrážkam migrantov a polície

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sarajevo/Velika Kladuša 24. októbra (TASR) - O zrážkach medzi bosnianskou políciou a viac ako 100 migrantmi, ktorí sa pokúsili preraziť v stredu cez chránenú bosniansko-chorvátsku štátnu hranicu, informovalo internetové vydanie bosnianskeho denníka Nezavisne Novine, ako aj tlačová agentúra AP.Pri zrážkach došlo k zraneniu niekoľkých osôb, medzi nimi aj ženy, všetkých migrantov, ktorí utrpeli ujmu na zdraví, previezli do nemocnice vo Velikej Kladuši.Chorvátski policajti postavili v skorých popoludňajších hodinách pri hraničnom priechode Velika Kladuša-Maljevac barikádu, aby zabránili príchodu ilegálnych migrantov z Bosny do krajiny.Hovorkyňa bosnianskej polície Marina Mandičová však konštatovala, že opatrenia chorvátskych bezpečnostných zložiek neboli potrebné, pretože ilegálni prisťahovalci síce prerazili jeden policajný kordón, avšak cez ten druhý na štátnej hranici sa nedostali.Situácia v lokalite je stále napätá, pretože migranti sa nevzdali zámeru preniknúť do Chorvátska, členskej krajiny Únie, aj keď sa policajné orgány Bosny a Hercegoviny a Chorvátska usilujú spoločne tomu zabrániť.Počet migrantov v pohraničnej oblasti sa neustále zvyšuje, pretože tam prichádzajú ďalší z rôznych záchytných centier.Špekulácie o tom, že Chorvátsko vpúšťa do krajiny ilegálnych prisťahovalcov a umožňuje im pokračovať ďalej do krajín západnej Európy, ktoré sa rozšírili medzi migrantmi v Bosne a Hercegovine, ako aj v Srbsku, dementovalo v utorok v Záhrebe chorvátske ministerstvo vnútra.Z jeho stanoviska vyplynulo, že chorvátska polícia v súlade s národným i európskym právom neumožňuje ilegálne prekročenie štátnej hranice, ktorá je súčasne vonkajšou hranicou Európskej únie.Celkove stovky migrantov vrátane detí strávili už noc na utorok pod holým nebom vo viacerých lokalitách neďaleko bosnianskej hranice s Chorvátskom, aby vystupňovali tlak na tamojšie orgány v nádeji, že sa im umožní prekročenie hraničnej čiary.Do Bosny a Hercegoviny dorazilo podľa oficiálnych údajov tamojšej polície od začiatku roka takmer 20.000 ilegálnych prisťahovalcov, 13.000 sa úradom podarilo zadržať. V krajine sa aktuálne zdržiava štyri-päť tisícok migrantov, a to zväčša v okolí Bihaču. Bosnianske úrady považujú za najväčší problém fakt, že čiernohorská i srbská polícia migrantom nebráni v prekročení hraníc.