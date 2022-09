Na Bostonskom maratóne už budú môcť súťažiť aj nebinárni športovci, ku kolónke pohlavie sa pridala tretia možnosť

So športovcami ďalej diskutujú

Platí však jedna podmienka

26.9.2022 - Bostonská atletická asociácia (BAA) povolí zaregistrovať sa na budúcoročný Bostonský maratón aj nebinárnym športovcom, ktorí sa nepovažujú za muža ani ženu. Do elektronickej prihlášky na 127. ročník prestížneho podujatia organizátori pridali ku kolónke pohlavie aj možnosť "nebinárny".V pondelok sa oficiálne spustila registrácia na Bostonský maratón 2023, ktorý je naplánovaný na 17. apríla a očakáva sa na ňom účasť asi 30-tisíc bežcov."S nebinárnymi športovcami naďalej diskutujeme o tom, ako by sa mohli zúčastniť aj na ďalších podujatiach. Najbližší ročník Bostonského maratónu vnímame ako príležitosť učiť sa a rozvíjať inklúziu v našej organizácii," uviedla BAA vo svojom vyhlásení. V budúcnosti plánuje umožniť nebinárnym športovcom štartovať aj na polmaratóne, v pretekoch na 5000 m a 10 000 m.Nebinárni športovci sa môžu prihlásiť na budúcoročný Bostonský maratón v prípade, že v tomto roku úspešne absolvovali aspoň jeden maratón ako bežci s "neutrálnym pohlavím".Vlaňajšie podujatie Philadelphia Distance Run bolo vôbec prvé v USA s účasťou nebinárnych športovcov, mohli tam súťažiť v behu na 5 km aj v polmaratóne a dostali rovnaké odmeny ako ostatní. V apríli tohto roka prišlo do cieľa Brooklynského maratónu a polmaratónu v New Yorku 82 nebinárnych športovcov.