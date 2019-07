Na bratislavskej križovatke Popradská – Svornosti budujú BUS pruh

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. júla (TASR) – Na križovatke Popradská – Svornosti v Bratislave budujú jazdný pruh vyhradený pre MHD, takzvaný BUS pruh. Informuje o tom na svojom webe bratislavská mestská časť Podunajské Biskupice.Dôvodom je, že vysoké dopravné zaťaženie Gagarinovej ulice spôsobuje hlavne v popoludňajšej špičke rozsiahle dopravné zápchy, v ktorých uviaznu aj vozidlá verejnej dopravy smerujúce z centra mesta do Popradskej ulice a následne smerom do Vrakune a na Dolné hony.Križovatka Popradská-Svornosti je riadená semaforom s dynamickým riadením. "," vysvetľuje samospráva. Táto situácia bola dôvodom pre vytvorenie vyhradeného jazdného pruhu na Popradskej ulici, pre zníženie časových strát verejnej dopravy.Existujúce šírkové usporiadanie Popradskej ulice však nedovoľovalo vytvorenie samostatného BUS pruhu, preto bolo nutné rozšírenie komunikácie. "," vysvetľuje na webe mestská časť. Súčasťou je aj úprava dopravnej signalizácie. Ukončenie stavby je plánované do konca augusta.