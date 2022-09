Na Bratislavskom hrade otvoria výstavu pápežských darov

Rok po návšteve pápeža Františka na Slovensku otvoria na Bratislavskom hrade výstavu pápežských darov. Výstavu pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a apoštolského nuncia na Slovensku Nicolu Girasoliho sprístupnia vo štvrtok 15. septembra. Potrvá do 16. apríla 2023. Informuje o tom tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na svojom webe.





"Dary pápežov Slovensku sú vzácnym spojivom medzi Petrovým nástupcom a našou krajinou. Aj cez ne môžeme vidieť, aké puto medzi nami je. Vyjadrujú vzájomnú úctu oboch strán a náklonnosť rímskeho biskupa k Slovensku. Sú to zároveň jedinečné a umelecké diela," približuje bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Stanislav Zvolenský. "Ide o prvú výstavu svojho druhu v našom prostredí, ktorej príprava ukázala, že pápežských darov na Slovensku vôbec nie je málo a zaslúžili by si odbornú katalogizáciu a spracovanie," poznamenala kurátorka Alena Piatrová s tým, že ide o komornú výstavu, čo sa týka počtu vystavených predmetov. "Avšak každý vystavený predmet nesie v sebe myšlienku na zamyslenie alebo predstavuje významnú historickú udalosť," dodala.Náklonnosť pápežov k danej krajine predstavujú aj dary venované predstaviteľom štátu, cirkevným inštitúciám či ľuďom, s ktorými sa pontifex stretne. V Bratislave vystavia sériu 29 kusov darov pápežov. "Najstarším doloženým darom je kalich, dar pápeža Pia X. z roku 1911 pre Kostol sv. Alžbety v Bratislave, známy ako Modrý kostolík," konštatujú autori výstavy.Expozícia ďalej zahŕňa dary pápežov Jána XXIII. a Pavla VI. z obdobia komunistického režimu. Sú nimi biskupský prsteň darovaný pri príležitosti otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu (1962 – 1965) či biskupské insígnie sv. Pavla VI., ktoré tento pápež daroval osobne biskupovi umlčanej cirkvi v ČSSR Jánovi Chryzostomovi Korcovi, neskoršiemu kardinálovi."Významnú historickú udalosť reprezentuje aj kalich – dar pápeža Jána Pavla II. do Kaplnky Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme pri príležitosti jeho návštevy v roku 1981," konštatovala kurátorka výstavy. V nej najpočetnejšiu kolekciu tvoria dary z návštev pápežov sv. Jána Pavla II. a Františka. Sú to napríklad dary pre prezidentov a ďalších predstaviteľov štátu, dary venované chrámom – zväčša liturgické predmety alebo drobné dary rozdávané širokej verejnosti. "Výstava je tiež príležitosťou spoznať staršiu i súčasnú produkciu umelecko-remeselných dielní Vatikánu a Talianska," upozorňujú autori výstavy pri príležitosti prvého výročia apoštolskej cesty Svätého otca Františka na Slovensko (12. - 15. septembra 2021).Vernisáž sa uskutoční v stredu 14. septembra na 1. poschodí Bratislavského hradu, v predsálí hradnej Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie.