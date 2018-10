Na bratislavskom letisku bude počas zimy 31 pravidelných liniek

Bratislavské letisko Milana R. Štefánika Foto: Facebook Letisko Bratislava Foto: Facebook Letisko Bratislava

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. októbra (TASR) - Z bratislavského Letiska Milana R. Štefánika budú môcť cestujúci využiť počas tohtoročnej zimy 31 pravidelných liniek. Budú súčasťou zimného letového poriadku, ktorý vstupuje do platnosti od nedele 28. októbra.Podľa hovorkyne letiska Veroniky Ševčíkovej ide pritom o najvyšší počet leteckých liniek, ktoré kedy letisko ponúklo cestujúcim počas zimy.doplnil predseda predstavenstva letiska Jozef Pojedinec. Linky budú smerovať do 20 krajín.opísal Pojedinec.Linky do Maroka a Kyjeva otvára Ryanair, do Ľvova dopravca Wizz Air. Po prvý raz bude podľa letiska počas zimného letového poriadku v prevádzke aj priama linka do Paríža-Beauvais, ktorú doteraz Ryanair prevádzkoval len počas letného obdobia.priblížila Ševčíková. A to Ryanair, Wizz Air, České aerolínie, Air Cairo, Pobeda a flydubai.vysvetlila Ševčíková.Zároveň sa podľa jej slov do zimnej ponuky letov Ryanairu vracia aj sezónna linka do Eilatu-Ovda v Izraeli. Frekvencia letov do Moskvy stúpne na štyrikrát týždenne, rovnako na štyri lety týždenne vzrastie počet letov Wizz Airu do Kyjeva-Žuljany a spiatočne. Wizz Air však už nebude prevádzkovať lety do Varšavy a Ryanair lety do Eindhovenuvymenovala hovorkyňa.Zároveň upozornila cestujúcich, že od zimného letového poriadku čakajú na ľudí zmeny v podmienkach prepravy príručnej batožiny pri nízkonákladových spoločnostiach Ryanair a Wizz Air.uviedla Ševčíková.Letový poriadok sa v letectve mení dvakrát ročne, so zmenou času. Zimný letový poriadok tak bude platiť od 28. októbra 2018 do ďalšej zmeny času, teda do 30. marca 2019.