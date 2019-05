Na bratislavských cestách je spomalená premávka, tvoria sa kolóny

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. mája (TASR) – Na bratislavských cestách a vstupoch do hlavného mesta sa vodiči vo štvrtok ráno zdržia desať až 20 minút. Kolóny sa tvoria na viacerých úsekoch. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stellacentrum.Kolóny v smere do Bratislavy sa tvoria v Dunajskej Lužnej, kde čakanie predstavuje 20 minút. V Bernolákove musia vodiči rátať so zdržaním 15 minút a v Miloslavove desať minút, hlási Zelená vlna. Zdržanie na Legionárskej ulici v oboch smeroch podľa nej spôsobil zásah hasičov.Podľa Stellacentra sú kolóny na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, na D1 pred Prístavným mostom v smere zo Senca, kde sa vodiči zdržia desať minút. Na Ulici svornosti a na Popradskej zdržanie predstavuje 20 minút, na Račianskej desať minút.