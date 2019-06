Na brehu Rýna našli telo nezvestného štvorročného dievčaťa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 5. júna (TASR) - Päť dní po prevrátení nafukovacieho člna na rieke Rýn na francúzsko-nemeckých hraniciach našli úrady telo druhého dievčatka. Informovala o tom v utorok večer webová stránka stanice RTL.Malý čln so štyrmi ľuďmi sa prevrátil a potopil v blízkosti obce Gerstheim na severovýchode Francúzska, približne 30 kilometrov od Štrasburgu. Zahynuli dvaja dospelí a jedno dieťa - dievča vo veku šesť rokov.Nezvestné bolo ešte štvorročné dievča, ale pátranie po ňom pozastavili niekoľko dní pred nálezom jeho tela. Objavili ho na nemeckom brehu rieky, uviedla prefektúra poverená vyšetrovaním.Skupina turistov prišla z nemeckej strany, plavili sa v oblasti Rýnu, kde je člnkovanie aj plávanie zakázané a varujú pred tým tabule.Muž vo veku 29 rokov a šesťročné dievča zahynuli priamo pri prevrátení člna; ďalší 22-ročný muž z tejto skupiny turistov prišiel o život, keď skočil z brehu rieky do vody za nimi, aby ich zachránil. Mŕtve štvorročné dievča sa našlo až v utorok. Jeden dospelý z člna nehodu prežil.Dvom ďalším svedkom nehody, ktorí sa potopili do rieky v snahe zachrániť obete, sa podarilo doplávať do bezpečia, napísal internetový server thelocal.com.