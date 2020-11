Na britských hraniciach môže vzniknúť chaos, varujú audítori pred dopadmi brexitu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.11.2020 (Webnoviny.sk) - Národný audítorský úrad (NAO) vo Veľkej Británii varuje pred chaosom, ktorý môže nastať na hraniciach začiatkom budúceho roka, keď krajina definitívne opustí Európsku úniu. Podľa správy, ktorú zverejnil úrad v piatok, nie je isté či podnikatelia budú pripravení na hraničné kontroly.Koniec prechodného obdobia, počas ktorého sa Británia ešte riadi únijným právom, prinesie významné zmeny bez ohľadu na to, či Londýn s Bruselom do konca tohto roka uzavrie dohodu o budúcich obchodných vzťahoch. Britský colný úrad medzitým upozornil, že počet colných deklarácií, ktoré bude musieť spracovať v roku 2021, vzrastie na zhruba 270 miliónov zo súčasných 55 miliónov.Veľká Británia úniu formálne opustila v januári. V zmysle dohody o brexite je ale do konca tohto roka väčšina unijných regulácií pre krajinu záväzná. Prechodné obdobie jedenásť mesiacov malo obom stranám poskytnúť čas na uzavretie dohody o budúcich obchodných vzťahoch. Rokovania o nej však naďalej viaznu.