Na budúci rok bude mať Bielorusko všetko, čo potrebuje na modernú vojnu, vyhráža sa Lukašenko

6.10.2023 (SITA.sk) - Samozvaný bieloruský prezident Alexander Lukašenko povedal, že približne o rok bude mať jeho krajina „všetko v plnej miere“ na to, aby mohla viesť modernú vojnu. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.„Plne sme si osvojili skúsenosti s moderným vedením vojny. V polovici budúceho roka budeme mať všetko, čo potrebujeme - komunikáciu, spravodajstvo, drony, najmä šokové zbrane, aktívnu obranu... Ale brániac sa, budeme to robiť aktívne, aby sme v prípade potreby prešli do útoku,“ povedal Lukašenko počas cesty do Brestskej oblasti hraničiacej s Poľskom a Ukrajinou.Lukašenko zároveň naznačil možnosť použitia jadrových zbraní, ktoré by spôsobili nepriateľovi „nenapraviteľné škody“.