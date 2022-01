Na ceste od Zeleného dvora do Košíc zrazil kamión 29-ročného muža, následne ho prešla ďalšia súprava

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie

Polícia apeluje na chodcov aj vodičov

16.1.2022 (Webnoviny.sk) - Pri dopravnej nehode po ceste I/20 v Košiciach v smere od Zeleného dvora do Košíc prišiel v sobotu 15. januára večer o život 29-ročný chodec.Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová priblížila, že podľa doterajších zistení poľský vodič, ktorý viedol nákladnú súpravu, zloženú z ťahača s návesom v snahe vyhnúť sa zrážke s chodcom ho pravdepodobne pri vyhýbacom manévri zachytil ľavou zadnou časťou návesu.Mladého muža, ktorý spadol na vozovku, následne prešla, rovnakým smerom jazdiaca ďalšia súprava nákladného vozidla.Ivanová potvrdila, že prítomnosť alkoholu u vodičov nákladných vozidiel nezistili. V prípade nebohého chodca vplyv alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok sa zistí pri nariadenej pitve.Miesto nehody policajti dôkladne zadokumentovali aj za prítomnosti znalca z odboru cestná doprava.Po zadokumentovaní vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.„Ako presne k tejto tragickej dopravnej nehode došlo, čo bolo jej príčinou, no najmä, akou mierou k nej prispeli jej účastníci, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala hovorkyňa.Polícia SR znova apeluje na chodcov, aby sledovali premávku, no najmä prechádzali cez cestu na miestach na to určených, vyhýbali sa rizikovým úsekom, dostatočne sa presvedčili, či môžu vstúpiť na vozovku bez hroziaceho nebezpečenstva, boli označení reflexnými prvkami na viditeľnom mieste a nenosili tmavé oblečenie, nepreliezali zábradlia a neriskovali tak svoj, či životy iných účastníkov cestnej premávky.Zároveň vyzýva aj vodičov na mimoriadnu opatrnosť. Vodičom odporúča, aby predvídali, prispôsobili rýchlosť jazdy a zbystrili pozornosť všade tam, kde je predpoklad pohybu osôb.