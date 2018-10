Na Chopku, Lomničáku i Štrbskom Plese pribudnú externé defibrilátory

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Vysoké Tatry 17. októbra (TASR) – Na Lomnickom štíte vo Vysokých Tatrách i v jednom z hotelov na Štrbskom Plese nedávno pribudli externé defibrilátory. Ďalší umiestnia na Chopok v Nízkych Tatrách v novembri. Prevádzkovateľ tamojších lyžiarskych stredísk ich zakúpil a umiestnil do verejných priestorov na najdostupnejšie miesta, aby v prípade potreby mohli pomôcť zachrániť ľudský život.Prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský, kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Poprade, v tejto súvislosti uviedol, že defibrilátor je nenahraditeľným pomocníkom pri poskytovaní prvej pomoci pri akútnom srdcom infarkte. Ten je najčastejšou príčinou smrti u dospelých. V prípade náhleho zlyhania srdca sa rýchlym zásahom zvyšuje nádej na prežitie pacienta.ozrejmil s tým, že prístroj sám vyhodnotí, či danému pacientovi potrebuje dať výboj, alebo záchrancu naviguje, aby ďalej pokračoval v masáži srdca až do príchodu záchrannej zdravotnej služby.Dôležité je podľa prezidenta záchranárov správne poskytnúť prvú pomoc. Niekedy stačí len stláčanie hrudníka a správne dýchanie, externý defibrilátor však zvyšuje šancu na prežitie.uviedol manažér infraštruktúry spoločnosti Tatry Mountain Resorts Dominik Prno. Dodal, že do budúcnosti plánujú vybaviť aj iné miesta takýmito defibrilátormi.