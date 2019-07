Na čiastočný úväzok pracuje každý dvadsiaty Slovák

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. júla (TASR) - Na čiastočný úväzok pracuje takmer každý dvadsiaty zamestnaný Slovák. V minulom roku na takýto úväzok pracovalo 4,9 % ľudí, medziročne ide o pokles o 0,9 %. V rámci Európskej únie (EÚ) je najmenej čiastočných úväzkov v Bulharsku. Poukázala na to personálna agentúra Grafton.Za človeka pracujúceho na čiastočný úväzok sa vrátane samostatne zárobkovo činných osôb považuje každý, kto vo svojom hlavnom či jedinom zamestnaní odpracuje menej ako 30 hodín týždenne. V celej EÚ, s priemerom 19,2 %, je najmenej čiastočných úväzkov v Bulharsku (1,8 %) a najviac v Holandsku (50,1 %). V rámci krajín V4 vykazuje Poľsko 6,4 % takýchto úväzkov medzi zamestnanými ľuďmi, Česko 6,3 % a Maďarsko 4,2 %.upozorňuje odborníčka personálnej agentúry Grafton Jitka Součková.V EÚ pretrváva značný rozdiel medzi počtom čiastočných úväzkov u jednotlivých pohlaví. V redukovanom pracovnom režime totiž pôsobí až 31,3 % zamestnaných žien a len 8,7 % mužov. Najvyššie zastúpenie čiastočných úväzkov u zamestnaných žien je v Holandsku, kde takto pracuje 75,6 % zamestnaných. V rovnakej krajine síce pracuje časovo obmedzenou formou len 27,5 % zamestnaných mužov, aj to však znamená prvú priečku v tejto kategórii v EÚ. Medzi 28 členskými štátmi nie je žiadny s prevahou mužov zamestnaných na čiastočný úväzok.Najproporčnejšia situácia je v Rumunsku a Bulharsku. Slovensko v tomto smere nie je výnimkou so 7 % žien a 3,2 % mužov pracujúcich na čiastočný úväzok.vysvetľuje Součková.Čiastočný pracovný úväzok má svoje výhody aj nevýhody. Hlavným prínosom je priestor na viacero takýchto zamestnaní či voľný čas navyše oproti full-time, čo v praxi často využívajú najmä matky na opateru potomkov. Logickou nevýhodou číslo jeden je najmä nižší príjem.Európsky štatistický úrad Eurostat ponúka zistenia aj o tzv. nedobrovoľnej zamestnanosti na čiastočný úväzok. Takéto riešenie nedostatku full-time uplatnenia na pracovnom trhu sa vlani týkalo 26,5 % Slovákov zamestnaných na čiastočný úväzok, z nich bolo 30,9 % mužov a 24,1 % žien. Zaujímavosťou je, že "nedobrovoľne" zamestnaných na čiastočný úväzok bolo minulý rok iba 6,5 % takouto formou pracujúcich Čechov.konštatuje Součková.Rekordérom v rámci EÚ je Grécko so 70,1 % zamestnaných na čiastočný úväzok iba z priznanej núdze o full-time. Nasledujú Taliansko (65,7 %) a Cyprus (63,9 %). Na opačnom konci rebríčka figuruje Estónsko (5,8 %).