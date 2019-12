Na čo dbať pri predaji ojazdeného auta? Záleží aj na detailoch

Foto: Bigstock.com Foto: Bigstock.com

Foto: Bigstock.com Foto: Bigstock.com

Aké údaje musia byť uvedené v kúpno-predajnej zmluve pre obe zmluvné strany?

Mená a priezviská

Rodné čísla

Adresy

Čísla účtov

Čísla občianskych preukazov

Číslo technického preukazu

Informácie o vozidle: evidenčné číslo, druh a typ vozidla, značka, rok výroby, farba, VIN číslo

Informácie o stave vozidla: najazdené kilometre, poruchy alebo nedostatky, doterajšie používanie a udržiavanie

Spôsob, ako bude vyplatená suma (musí byť prevedená v deň podpisu zmluvy, inak je možné od nej odstúpiť)

Záruka (minimálne rok, ak sa na tom nedohodnete, zo zákona platí na dva roky)

Foto: Bigstock.com Foto: Bigstock.com

Ako čo najrýchlejšie predať auto?

- Predaj auta v aukcii: Ponúknuť jazdené vozidlo cez veľký a spoľahlivý aukčný portál môže byť rýchla a výhodná cesta, ako za svoje auto dostať čo najviac peňazí, často aj zo zahraničia. Seriózne spoločnosti zabezpečia aj potrebné dokumenty, prevoz vozidla a prípadnú potrebnú asistenciu pri celom procese.

- Predaj cez inzerát: Auto môžete ponúknuť aj cez inzerciu, v dnešnej dobe hlavne na internete. Pri tomto spôsobe záleží na tom, ako dobre auto odprezentujete a rátajte aj s vyjednávaním. Výhodou je, že pravdepodobne dostanete viac peňazí ako v autobazáre, ale stojí to viac času a námahy. Na umiestnenie svojho inzerátu voľte veľké a známe weby s vysokou návštevnosťou, kde je najväčšia šanca, že si vaše vozidlo rýchlo nájde nového majiteľa.

- Predaj cez autobazár alebo priamo autobazáru: Pri predaji pomocou bazáru máte dve možnosti - buď auto predáte priamo autobazáru, ktoré ho následne predáva ďalej, alebo zvolíte komisionálny predaj, pri ktorom je autobazár len sprostredkovateľom predaja. Nevýhodou predaja cez autobazár je to, že cena auta bude nižšia o výdavky, ktoré z toho vyplývajú autobazáru, keďže fakticky priplácate za službu.



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. decembra (OTS) - Nech je dôvod akýkoľvek, určite oceníte, ak jeho predaj prebehne rýchlo a hladko. Ako tomu môžete pomôcť?Vaše jazdené vozidlo je zrazu tovarom, ktorý chcete predať za čo najlepšiu cenu. Zavážiť pritom môžu aj úplné detaily. V akom stave je auto? Ak ste ho roky zanedbávali, na poslednú chvíľu toho už veľa nezachránite. Najlepšia taktika je myslieť na možný predaj po celý čas a o auto sa starať priebežne. Pri relatívne dobrom stave však pomôžu aj drobné opravy a výmeny. Vozidlo taktiež nezabudnite dôkladne vyčistiť, a to ako zvonku, tak zvnútra. Špina totiž môže záujemcovi oň signalizovať, že ste údržbu auta zanedbávali. Taktiež sa uistite, že ste z auta vybrali všetky svoje veci, a pripravte si všetky kľúče a dokumenty.Pri online predaji a inzerátoch je veľmi dôležité, ako jazdené vozidlo odprezentujete. Na fotografiách si dajte záležať. Dobré fotky dnes už zvládne aj priemerný mobilný telefón, ale zabezpečte dostatok svetla a dbajte na to, aby neboli rozmazané. Auto nafoťte zo všetkých uhlov, zvnútra aj zvonku.Informáciami o aute v inzeráte nešetrite. Mal by zahŕňať všetky potrebné technické parametre a čo najdetailnejšie opísať skutočný stav vozidla. Netreba zamlčať ani nedostatky, ktoré auto rokmi získalo, hlavne ak na nich pri obhliadke záujemca môže rýchlo prísť. Pri jazdených vozidlách je jasné, že už majú čosi za sebou.Určiť cenu jazdeného vozidla nemusí byť jednoduché. Auto buď môžete dať ohodnotiť kvalifikovanému profesionálovi, alebo si spravte malý prieskum medzi inými inzerátmi s rovnakým modelom či kategóriou. Cena by však mala zodpovedať reálnemu stavu vozidla, rokom, najazdeným kilometrom či blížiacim sa potrebným opravám. Ak auto nie je dokonalom stave, mali by ste to zohľadniť aj na cene. V inzeráte však môžete skúsiť nastaviť cenu o trošku vyššie, než za koľko by ste auto naozaj chceli predať. Vytvoríte si tak priestor na vyjednávanie a z ceny si potom môžete dovoliť „spustiť‟. Určite si však určite aj spodnú hranicu, pod ktorú nechcete ísť.Pri predaji jazdeného vozidla nepodceňte dôležitosť kúpno-predajnej zmluvy, a to pri akomkoľvek spôsobe predaja. Podpisom zmluvy vám však ešte nezanikajú povinnosti vlastníka auta, ako napríklad platenie povinného zmluvného poistenia, to sa udeje až prepisom vozidla na nového majiteľa.