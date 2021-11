Na čo slúžia zapaľovacie sviečky?

Ako zistím, či je zapaľovacia sviečka poškodená?

Ako vymeniť chybné zapaľovacie sviečky?

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - Zapaľovacie sviečky sú, napriek svojej malej veľkosti, dôležitou súčasťou takmer každého spaľovacieho motora na uvedenie vozidla do chodu. Každý valec motora zvyčajne ukrýva zapaľovaciu sviečku, ktorá je zaskrutkovaná do hlavy valcov prostredníctvom závitu na jej spodnej strane. Sú vyrobené z ocele a v zásade sa skladajú z vonkajšej a strednej elektródy, pričom prostredná elektróda je obklopená izolátorom. Na zapálenie zmesi paliva a vzduchu vo valci a spustenie reťazovej reakcie sa medzi strednou a vonkajšou elektródou zapaľovacej sviečky vytvorí iskra. V dôsledku výbuchu dôjde k expanzii zmesi plynov, čo spôsobí pohyb piestu, ktorý následne prenáša energiu cez ďalšie stanice na kolesá.Za optimálnych podmienok majú zapaľovacie sviečky samočistiacu schopnosť a dlhú životnosť. Avšak v dôsledku rôznych faktorov a vplyvov môže dôjsť k opotrebovaniu a poškodeniu zapaľovacích sviečok, rovnako ako pri iných súčiastkach. Bežnými príčinami sú prehriatie sviečky, poškodenie alebo opotrebovanie izolátora, či jednoducho nesprávne nastavená vzdialenosť medzi dvoma elektródami. Na rozpoznanie toho, či a predovšetkým, ktorú zapaľovaciu sviečku je potrebné vymeniť, existujú rôzne prístupy. Obecne možno povedať, že o poruchu jednej alebo viacerých zapaľovacích sviečok môže ísť napríklad vtedy, ak sa počas prevádzky motora prejavia nezvyčajné vibrácie alebo ak sa za jazdy vyskytujú zvláštne zvuky, ktoré môžu byť spôsobené tým, že nie všetky valce vozidla pracujú správne.Okrem toho to môžete spoznať podľa toho, že výkon motora, jeho dynamika alebo samotné štartovanie už nie sú také plynulé a motor počas prevádzky stráca na účinnosti. Takisto ak ste si všimli, že v poslednej dobe musíte častejšie chodiť na čerpaciu stanicu, pretože vaše auto spotrebuje viac paliva, príčinou môže byť práve vaša zapaľovacia sviečka. Pretože motor už nemôže pracovať tak efektívne ako predtým v dôsledku poruchy, musí na prekonanie rovnakej vzdialenosti spotrebovať viac energie.Nezriedka sa dá na zapaľovacie sviečky pozrieť zblízka, aby ste zistili, ktorú z nich je potrebné vymeniť. Konkrétne sa musíte pozrieť na izolátor na špičke zapaľovacej sviečky a venovať pozornosť jeho farbe. Sivasté alebo žltohnedé sfarbenie špičky odhalí, že sviečka funguje správne. Ak sú v izolátore vlhké alebo suché usadeniny, môžete predpokladať, že ide o poškodenú zapaľovaciu sviečku. Dôvody sú rôzne, od nízkej kompresie, cez nadmerne nízku teplotu zapaľovacej sviečky až po pokles podtlaku.Ak však na zapaľovacích sviečkach nenájdete nič zlé alebo chcete mať istotu, môžete vyskúšať aj nasledujúcu metódu.Presným spôsobom, ako nájsť konkrétnu chybnú sviečku, je vytiahnuť konce káblov zapaľovacích sviečok z ich cievok jeden po druhom, keď motor ide na voľnobeh. Ak vytiahnete káble poškodenej sviečky, otáčky motora by sa nemali zmeniť; ak je však poškodená, mali by klesnúť.Našťastie výmena zapaľovacích sviečok patrí medzi tie opravy na aute, ktoré sú pomerne nenáročné a ktoré s dostatočnou prípravou, dodržiavaním bezpečnostných opatrení a potrebnou starostlivosťou dokáže vykonať aj laik.Čo sa týka náradia, je potrebná súprava s kľúčom na zapaľovacie sviečky, univerzálnymi kľúčmi a nadstavcami. Je to treba, pretože rôzne typy motorov sa občas od seba výrazne líšia, a preto sa nedajú použiť pre každé auto tie rovnaké nástroje. Keďže sa sviečky nachádzajú vo vnútri motora, musíme najprv otvoriť kapotu a potom odskrutkovať kryt motora. Kryt odložíme bokom a zameriame sa na cievky zapaľovacích sviečok. Tie by mali byť zapojené na kabeláž a priskrutkované, kvôli čomu opäť využijeme našu univerzálnu sadu náradia, aby sme skrutky odstránili.Po odstránení upevnenia cievok môžeme pomocou plochého skrutkovača vybrať cievky a dostať sa k samotným zapaľovacím sviečkam. Nato ich, za pomoci špeciálneho kľúča na sviečky, vyberieme z ich pätice. Potom už môžeme vymeniť staré zapaľovacie sviečky za nové, ktoré sme si pripravili. Ak je medzi týmito krokmi dlhšia prestávka, bolo by vhodné otvory dočasne upchať čistou utierkou či handrou, aby sa zabránilo znečisteniu spaľovacích priestorov alebo vniknutiu iných častíc. Po nainštalovaní nových sviečok nastal čas na opätovnú montáž a priskrutkovanie všetkého v opačnom poradí. Odporúčame nemeniť ani neprenášať žiadny z krokov a postupovať opatrne, aby ste sa vyhli ďalším škodám alebo neskorším problémom.To už bola celá oprava. Chceli by sme vám tiež odporučiť, aby ste pravidelne kontrolovali správnu funkciu zapaľovacích sviečok a zbytočne neodkladali ich kontrolu alebo výmenu. Keďže výmena je pomerne jednoduchá a kúpa nových sviečok nie je príliš drahá, mali by ste tak predchádzať ďalším problémom a vykonávať pravidelnú údržbu.Zdroje:Informačný servis