Na Colours of Ostrava 2019 sa predstavia aj legendy The Cure

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) - The Cure, Florence + The Machine, Rag'n'Bone Man, Years & Years, Rosalía, MO, ZAZ, Mogwai, Tom Walker, Mariza, John Butler Trio, Richie Hawtin CLOSER, Shaka Ponk, Xavier Rudd, Ólafur Arnalds, Lewis Capaldi, Calypso Rose či Kronos Quartet, to sú hlavné lákadlá tohtoročného festivalu Colours of Ostrava, ktorý sa uskutoční už o tri mesiace od 17. do 20. júla v industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic. TASR informoval PR manažér Zdenko Hanout.Najväčším splneným snom tohtoročného festivalu Colours of Ostrava je sobotňajší koncert legendárnych The Cure. „hovorí riaditeľka festivalu Zlata Holušová.Kapela, ktorej nezameniteľný frontman Robert Smith oslávi v apríli šesťdesiate narodeniny a ktorá bola nedávno uvedená do Rokenrolovej siene slávy, sľubuje na Colours of Ostrava dve a štvrť hodinové vystúpenie. Spevák taktiež na tento rok, na ktorý pripadá štyridsiate výročie od vydania prvého albumu a dvadsiate od kultového albumu Disintegration, v rozhovore pre Rolling Stone sľúbil nový album.Podobne splnený sen predstavuje tuzemská premiéra jednej z najzaujímavejších súčasných indie popových formácií Florence + The Machine na čele so speváčkou Florence Welch. Prvýkrát na Colours of Ostrava zahrá aj španielska speváčka Rosalía, ktorá osobitým spôsobom kombinuje flamenco a hip hop. Unikátny pohľad ponúkne multimediálny hudobný projekt Small Island Big Song, ktorý združuje pôvodných hudobníkov z ostrovov v Pacifiku a Indickom oceáne - z Madagaskaru, Bornea, Havaja, Polynézie, Filipín, Tahiti, Šalamúnskych ostrovov alebo Nového Zélandu.Výnimočné hudobné zážitky ponúknu aj menšie scény. Na uzavretej scéne Cylinders Gong stage vystúpia napríklad svetovo uznávaní Kronos Quartet alebo jazzové hviezdy Mathias Eick, Paolo Fresu Devil Quartet, vonku potom Cory Henry & The Funk Apostles a Sons of Kemet s dvoma bubeníkmi navyše vo verzii XL. Obrovské šapito Electronic stage roztancujú Étienne de Crécy, Enrico Sangiuliano, Nicola Cruz, TOKiMONSTA, David August a ďalší. Divokú Drive stage by MINI rozprúdia napríklad Cabruera z Brazílie, BCUC z Juhoafrickej republiky, speváčka Moonlight Benjamin z Haiti, írski The Eskies, americkí Red Baraat, Sam Kelly & The Lost Boys z Veľkej Británie či Winston McAnuff & Fixi z Francúzska a Jamajky.Široká ponuka čaká aj na návštevníkov českých a slovenských hudobníkov - od kapely Kryštof či Bena Cristovaa & The Glowsticks cez Buty, Dana Bártu & Illustratosphere, Burgr & Pjoni, Tolstoys po napríklad Prago Union, Muchu a Ventolin.Celkovo program ponúkne takmer 130 kapiel z 37 krajín celého sveta - od Brazílie, Ekvádoru, Haiti či Jamajky cez Estónsko, Dánsko, Írsko, Nórsko, Island, Izrael, Veľkú Britániu, Česko, Slovensko, Juhoafrickú republiku až po Japonsko, Austráliu, Nový Zéland a Kanadu.