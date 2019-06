Na Colours of Ostrava vystúpia desiatky kapiel, najväčšími lákadlami aj The Cure či Florence + The Machine

Sobotňajší koncert The Cure

BRATISLAVA 3. júna (WebNoviny.sk) - The Cure, Florence + The Machine, Rag'n'Bone Man, Years & Years, Rosalía, MØ, ZAZ, Mogwai, Tom Walker, Mariza, John Butler Trio, Richie Hawtin CLOSER, Shaka Ponk, Xavier Rudd, Ólafur Arnalds, Lewis Capaldi, Calypso Rose či Kronos Quartet.To sú hlavné lákadlá tohtoročného festivalu Colours of Ostrava, ktorý sa uskutoční už o tri mesiace od 17. do 20. júla opäť v úchvatnom industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic.Najväčším splneným snom tohtoročného festivalu Colours of Ostrava je sobotňajší koncert legendárnych The Cure.“Snažili sme sa o nich dlhých desať rokov. Je to vlastne kapela, ktorú bolo v histórii Colours of Ostrava najnáročnejšie dostať do Ostravy. Podarilo sa to až teraz a bude to veľký sviatok,” hovorí riaditeľka festivalu Zlata Holušová.Kapela, ktorej nezameniteľný frontman Robert Smith oslávi v apríli šesťdesiate narodeniny, a ktorá bola nedávno uvedená do Rokenrolovej siene slávy, sľubuje na Colours of Ostrava dve a štvrť hodinové vystúpenie.Spevák taktiež na tento rok, na ktorý pripadá štyridsiate výročie od vydania prvého albumu a dvadsiate od kultového albumu Disintegration, v rozhovore pre RollingStone sľúbil nový album: “Bude 'f-cking great'... temné, neskutočne intenzívne a stane sa pôžitkom pre našich skalných fanúšikov.”Podobne splnený sen predstavuje tuzemská premiéra jednej z najzaujímavejších súčasných indie popových formácií Florence + The Machine na čele s vynikajúcou a charizmatickou speváčkou Florence Welch.Prvýkrát u nás na Colours of Ostrava zahrá aj španielska speváčka Rosalía, ktorá osobitým spôsobom kombinuje flamenco a hip hop.Unikátny pohľad ponúkne multimediálny hudobný projekt Small Island Big Song, ktorý združuje pôvodných hudobníkov z ostrovov v Pacifiku a Indickom oceáne - z Madagaskaru, Bornea, Havaja, Polynézie, Filipín, Tahiti, Šalamúnskych ostrovov alebo Nového Zélandu.Výnimočné hudobné zážitky neskrývajú len dve hlavné pódiá Česká spořitelna stage a ArcelorMittal stage, ale aj tie “menšie”.Na uzavretej scéne Cylinders Gong stage vystúpia napríklad svetovo uznávaní Kronos Quartet alebo jazzové hviezdy Mathias Eick, Paolo Fresu Devil Quartet, vonku potom Cory Henry & The Funk Apostles a Sons of Kemet s dvoma bubeníkmi naviac vo verzii XL.Obrovské šapitó Electronic stage roztancujú Étienne de Crécy, Enrico Sangiuliano, Nicola Cruz, TOKiMONSTA, David August a ďalší.Divokú Drive stage by MINI rozprúdia napríklad Cabruêra z Brazílie, BCUC z Juhoafrickej republiky, speváčka Moonlight Benjamin z Haiti, írski The Eskies, americkí Red Baraat, Sam Kelly & The Lost Boys z Veľkej Británie či Winston McAnuff & Fixi z Francúzska a Jamajky. glo™Fresh stage sa stane domovom tých najzaujímavejších kapiel všetkých žánrov, ktoré organizátori objavili na svetových showcase prehliadkach.Diváci budú počuť dream pop z mrazivého Nunavutu (Elisapie), rockové gitarové flamenco (Opal Ocean), beatbox (SARO), brazílsky elektro-pop (Tuyo), izraelský indie pop (Lola Marsh), arabský elektronický underground (47soul), gitarový indie rock (The Sherlocks), reggae (Mesajah) aj jazz a minimalizmus kombinovaný s elektronikou (Glass Museum).Ako hlavné hviezdy alternatívnej Full Moon stage sa predstavia Bo Ningen z Japonska, Shilpa Ray z USA, Tęskno z Poľska, The Kill Devil Hills z Austrálie alebo Holy Motors z Estónska.Široká ponuka čaká aj na návštevníkov českých a slovenských hudobníkov - od kapely Kryštof či Bena Cristovaa & The Glowsticks cez Buty, Dana Bártu & Illustratosphere, Burgr & Pjoni, Tolstoys po napríklad Prago Union, Muchu a Ventolin.Celkovo program ponúkne takmer 130 kapiel z 37 krajín celého sveta - od Brazílie, Ekvádoru, Haiti či Jamajky cez Estónsko, Dánsko, Írsko, Nórsko, Island, Izrael, Veľkú Britániu, Česko, Slovensko, Juhoafrickú republiku až po Japonsko, Austráliu, Nový Zéland a Kanadu.Od popu cez rock, jazz, elektroniku, funk, soul, indie, až po exotickú world music. Od najhlučnejších a tanečných projektov až po kľudné a vnútorné hudobné zážitky. Štvordňové vstupenky na Colours of Ostrava 2019 sú v predaji vo festivalovom e-shope naa v sieťach GoOut a Ticketportal. Cena štvordňovej vstupenky 114 EUR (2790 Kč) platí na limitované množstvo 9000 kusov.Informácie pochádzajú od PR manažéra festivalu Zdenkaa z archívu agentúry SITA.