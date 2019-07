Na D+D REAL Slovakia Challenge 8 slovenských hráčov na čele s Valáškom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) - Po dvojročnej pauze sa vracia na Slovensko turnaj druhej najvyššej svetovej golfovej série Challenge Tour. Pod názvom D+D REAL Slovakia Challenge sa štvrtý ročník turnaja uskutoční od 4.-7. júla na ihrisku Legend rezortu Penati a zúčastní sa na ňom aj osem domácich hráčov na čele s profesionálom Petrom Valáškom. V hre bude 200.000 eur, víťaz získa prémiu 32.000 eur.Valášek je dlhodobo - nepočítajúc vlani naturalizovaného Roryho Sabbatiniho na PGA Tour - najlepším slovenským golfovým profesionálom a v roku 2017 si pripísal tiež prvý slovenský cut na Challenge Tour v histórii, keď prešiel do finálových kôl na Prague Golf Challenge v pražskej Zbraslavi. Potom uspel ešte v rovnakej sezóne v Španielsku na Open de Espaňa. O rok neskôr Valáška napodobnil v Zbraslavi ďalší profesionál Adam Puchmelter, ktorý tiež nechýba v štartovej listine turnaja na Penati. Zo slovenských profesionálov ich doplnia ešte Ján Friesz a Michal Brezovský, ktorí na svoj prvý cut a tým pádom postup do finálových kôl na Challenge Tour ešte čakajú.Ďalší štyria slovenskí hráči sa rekrutujú z najlepších domácich amatérov. Tým najlepším je aktuálne Pavol Mach, ktorému patrí vo svetovom rebríčku 339. miesto. Doplnia ho Lukáš Zušťák, Sebastian Vida a Branislav Lučanský, ktorý sa v minulom týždni stal slovenským amatérskym majstrom v hre na rany.uviedol v tlačovej správe jeden z talentov slovenského golfu, pre ktorého ide o prvý štart na okruhu.Na turnaji sa zúčastní tiež 12 českých hráčov, nechýbajú medzi nimi Filip Mrůzek, Stanislav Matuš, Jan Cafourek alebo bývalý futbalový brankár Aleš Kořínek. Celkovo bude štartovať deväť českých profesionálov a traja amatéri vrátane Šimona Zacha, ktorý tento rok ukončil svoje štvorročné štúdium na zámorskej univerzite a o dva týždne prestúpi k "profíkom". Zo zahraničných hráčov potvrdili štart dvojnásobný tohtoročný šampión z Challenge Tour Francúz Antoine Rozner, jeho krajan, trojnásobný víťaz z najvyššej European Tour a druhý z US Open 2010 Gregory Havret či skúsený Nemec Marcel Siem, ktorý získal na European Tour už štyri tituly. Finálové kolo bude vrcholiť v nedeľu okolo štvrtej hodiny popoludní.Z hľadiska samotnej Challenge Tour sú zaujímaví najmä Oliver Farr z Veľkej Británie, ktorý má za sebou už dve víťazstvá na tejto túre a stále čaká na tohtoročné, ďalej Španiel Borja Virto, ktorý na českej D+D Real Czech Challenge skončil na delenom piatom mieste. Posledným v trojici ašpirantov na výhru je Antoine Rozner z Francúzska. Za sebou má dve víťazstvá na Challenge Tour a na turnaji Belgian Knockout European Tour obsadil delené 13. miesto. Hráči neobídu ani najdlhšiu jamku v Európe - šesťparovú 15. jamku, ktorá je dlhá 716 metrov.