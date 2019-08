Na D1 pri Triblavine v smere do Bratislavy sa stala nehoda

Ilustračná snímka Foto: TASR KR PZ Foto: TASR KR PZ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) – Na D1 v smere od Senca do Bratislavy sa v piatok krátko popoludní stala dopravná nehoda, úsek je momentálne neprejazdný. Informuje o tom Zelená vlna RTVS aj Stellacentrum.Vodiči by podľa Stellacentra mali použiť starú Seneckú cestu alebo obchádzku cez Pezinok.V Bratislave a na výjazde z nej sa stalo viacero dopravných nehôd, vodiči musia rátať so zdržaním. Zelená vlna RTVS informuje o tom, že nehoda je aj v Bratislave na Slovnaftskej vo Vlčom hrdle v smere von z mesta. Zdržanie je tam približne 20 minút.Dopravná nehoda sa stala aj na výjazde z Bratislavy po D1 v smere na Senec, kde sa podľa informácií Zelenej vlny RTVS zrazili tri autá, blokovaný je ľavý pruh.