Na Deň narcisov sa zatiaľ vyzbieralo vyše milióna eur

Deň narcisov, archívne foto. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. mája (TASR) - Predbežný hrubý výnos tohtoročnej zbierky Dňa narcisov 1.060.000 eur bude počas roka použitý na veľa užitočných a už aj rozbehnutých projektov, ako sú napríklad bezplatná onkologická poradňa, Rodinná týždňovka, relaxačné pobyty pre pacientov či jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi. Na utorňajšej tlačovej besede o tom informovala výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine (LPR) Eva Kováčová.povedala výkonná riaditeľka LPR. Čistý výnos zbierky bude upravený o výnosy výsledkov spracovaných mobilnými operátormi zo zasielania SMS správ do dvoch mesiacov od jej konania sa. Do Dňa narcisov bolo tento rok zapojených 786 spoluorganizátorov, ktorí zastrešovali 15.493 dobrovoľníkov v uliciach Slovenska. V rámci komunikačnej kampane prináša LPR každoročne nové posolstvo. Tento rok bola zbierka v znamení konceptu Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis, ktorý hovorí o tom, že za každým narcisom je príbeh.Ako ďalej uviedla Kováčová, na Slovensku ročne pribúda 34.000 nových pacientov s diagnózou rakoviny. Celkovo je ich u nás evidovaných 220.000. Z výnosu Dňa narcisov sa podľa Kováčovej pravidelne podporujú aj aktivity zamerané na poskytovanie informácií pre verejnosť v oblasti prevencie. Prezidentka LPR Eva Siracká v tejto súvislosti uviedla, že takmer za 30 rokov činnosti urobili v oblasti prevencie veľké pokroky s pozitívnymi ohlasmi u verejnosti, no aj napriek tomu naďalej považuje prevenciu za najväčšiu z priorít.