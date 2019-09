Na deň výročia Čínskej ľudovej republiky zakázali v Hongkongu pochod

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 30. septembra (TASR) - Hongkonské úrady zamietli v pondelok žiadosť o uskutočnenie veľkého pochodu za demokraciu, ktorý bol plánovaný v deň 70. výročia založenia Čínskej ľudovej republiky (ČĽR). Informovala o tom agentúra AP s tým, že víkendové protesty na autonómnom území Hongkong sprevádzali prejavy násilia.Občiansky front pre ľudské práva (CHRF), ktorý hongkonské protesty organizuje, oznámil, že odvolací výbor potvrdil platnosť policajného zákazu vzťahujúceho sa na pochod. CHRF varoval, že zákaz môže viesť k nárastu násilných prejavov, pretože občania sa na pochode aj tak zúčastnia. Takáto situácia nastala v súvislosti s policajnými zákazmi aj v minulosti.Hongkonské médiá uviedli, že viacero ľudí bolo počas pondelka z dôvodu účasti na protestoch zadržaných. Polícia to však bezprostredne nepotvrdila. Zhromaždenia sú podľa AP v utorok naplánované aj na ďalších miestach v Hongkongu.Protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožňoval vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Stiahnutie tohto zákona oznámila Lamová oficiálne 4. septembra.Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj Lamovej rezignáciu, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.Čínska ľudová republika si v utorok pripomína 70. výročia svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa v Pekingu uskutoční vojenská prehliadka.