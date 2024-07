Na Devíne si pripomenuli posolstvo Cyrila a Metoda, prítomným sa prihovoril aj premiér Fico (foto)

Prišiel Schuster aj Gašparovič

Pravda, viera a argumenty

5.7.2024 (SITA.sk) - Na Devíne sa uskutočnilo podujatie Posolstvo Cyrila a Metoda, vystúpil aj prezident Peter Pellegrini V rámci slávnostného programu odzneli skladby a diela slovenských autorov v podaní umelcov zo Slovenska. Súčasťou programu boli krátke dokrútky, ktoré prinášali fakty o živote a diele vierozvestcov.Na hrade Devín boli z bezpečnostných dôvodov vytvorené dva samostatné sektory, a to pre hostí a pre verejnosť a médiá.Na podujatí boli prítomní aj bývalí prezidenti Rudolf Schuster Ivan Gašparovič , podpredseda parlamentu Peter Žiga , poslanci NR SR, členovia vlády, predstavitelia zastupiteľských úradov v SR i cirkvi.„Nesmierne si vážim a ďakujem vláde, že prikladá dnešnému sviatku a oslavám príchodu solúnskych bratov na Slovensko takú váhu, ako sa na jeden dôstojný, hrdý a moderný národ patrí, a že dnes zorganizovala toto podujatie," uviedol v úvode svojho prejavu Pellegrini.Ako prezident ďalej uviedol, v živote nie je nič ľahké, ak to má za niečo stáť.„Solúnski bratia Cyril a Metod si tiež vybrali tú ťažšiu cestu. Neuprednostnili pokoj, ale vybrali si rehoľu a v ťažkých dávnych časoch sa vybrali na náročnú cestu, aby v ďalekom svete a po tisíckach kilometrov cestovania šírili vzdelanie, kultúru, a aby pozdvihli aj slovenský národ," povedal Pellegrini a dodal, že najväčšou zbraňou a silou Cyrila a Metoda bola ich pravda, viera a argumenty, no aj niečo výnimočné.„Nikdy sa nepodvolili nepriazni osudu a nezlomili sa ani pred atakmi autorít, ktoré s nimi nesúhlasili a vždy svoju pravdu a vieru presadzovali slušne a spôsobom, ktorý nikdy nepokropila krv a nenávisť," dodal prezident, ktorý vyjadril nádej, že sa každý jeden človek pozrie do svojho vnútra a odpovie si na otázku, čím môže prispieť k tomu, aby sa národ opäť zjednotil, aby ľudia opäť šírili dobro a nádej, a k tomu, aby sa opäť naučili diskutovať slušným spôsobom tak, ako to presadzovali aj Cyril a Metod.Na oslavách príchodu sv. Cyrila a Metoda na Devíne sa zúčastnil aj predseda vlády Robert Fico , kde vystúpil s príhovorom. Premiér vystúpil na verejnosti prvýkrát po atentáte.