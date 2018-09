Na Devínskej ceste v Bratislave došlo opäť k zosuvu skál a zeminy

Devínska cesta, ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. septembra (TASR) - V blízkosti Vodárenskej záhrady v Bratislave došlo v pondelok k zosuvu skál, zeminy a náletových drevín z brala na Devínskej ceste. V dôsledku zosuvu bol zablokovaný jeden jazdný pruh. Informoval o tom Magistrát hlavného mesta SR.uviedla hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.priblížila.Skalné zrútenie spôsobili prívalové dažde, ktoré uvoľnili skalné bloky. Vzhľadom na pretrvávajúce daždivé počasie hrozí naďalej nebezpečie uvoľnenia skalných blokov a ich zosuvu na vozovku. Mesto sa preto chystá na obhliadku kritických úsekov s tým, že kritický úsek očistí od náletových drevín, v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom zaistí zúženie dopravy do jedného jazdného pruhu a riadenie premávky svetelnou signalizáciou.dodala Onufer.Devínska cesta je neslávne známa zosuvmi zo svahu nad komunikáciou. V roku 2014 sa tam napríklad zosunuli zemina a blato, v roku 2017 zasa zo svahu spadli veľké kusy skál.Magistrát pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu komunikácie. Mala by sa začať v apríli 2019 a trvať do decembra 2020. Takýto termín predpokladá zámer hlavného mesta, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Počíta sa v ňom s rekonštrukciou i stabilizáciou komunikácie, sanáciou skalného masívu a aj s vybudovaním cyklotrasy. Náklady na revitalizáciu odhadujú na vyše deväť miliónov eur.