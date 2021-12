Na diaľnici D1 do seba narazili tri autá, niekoľko osôb sa zranilo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.12.2021 (Webnoviny.sk) - Na diaľnici D1 v smere zo Senca do Bratislavy sa v noci zrazili tri autá. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, účastníkom dopravnej nehody bolo jedno nákladné auto a dve osobné vozidlá. „Vodič nákladného vozidla ani osoby nachádzajúce sa vo vozidle Mazda zranenia neutrpeli," uviedla polícia.Dve osoby vo Forde Puma upadli v dôsledku zrážky do bezvedomia, tretia osoba utrpela ťažké zranenia dolných končatín. Do nemocnice previezli celkovo štyri osoby. Vyšetrovaním príčin a okolností dopravnej nehody sa zaoberajú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave.