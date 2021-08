Na diaľnici D1 pri Trnave skončilo auto po náraze v priekope, jeden z vodičov dostal mikrospánok (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.8.2021 (Webnoviny.sk) - Príčinou stredajšej dopoludňajšej nehody dvoch áut na diaľnici D1 pri Trnave bol mikrospánok jedného z vodičov. Ako na sociálnej sieti informovala trnavská krajská polícia, 46-ročný vodič auta Opel Mokka išiel v strednom jazdnom pruhu v smere na Bratislavu, kúsok za Trnavou plynule prešiel do pravého pruhu a zozadu narazil do Mazdy CX 5. Silný náraz vytlačil auto mimo cestu do priekopy.Vinník nehody policajtom povedal, že počas jazdy zaspal a zobudil ho až náraz do druhého auta. Dvojčlennú posádku Opla, ako aj 41-ročnú vodičku Mazdy po prvotnom ošetrení previezli do trnavskej nemocnice. Spolujazdec a maloleté dieťa, ktoré bolo riadne upevnené v autosedačke, vyviazli z nehody bez zranení.Vodiči sa podrobili dychovým skúškam na alkohol s negatívnym výsledkom. Presné okolnosti a príčiny nehody polícia naďalej vyšetruje. Diaľnica bola počas dokumentovania nehody a odstraňovanie jej následkov čiastočne neprejazdná približne dve hodiny.