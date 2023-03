Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy sa prevrátil kamión (foto)

22.3.2023 (SITA.sk) - Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy je na 31. kilometri prevrátený kamión, dopravu odkláňajú cez Voderady. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, kamión sa prevrátil počas jazdy a v smere do Bratislavy blokuje všetky tri jazdné pruhy.Zasahuje aj do ľavého jazdného pruhu v protismere. Pri nehode sa nikto nezranil, alkohol u vodiča nezistili. V smere do Bratislavy odkláňajú dopravy cez Voderady. V opačnom smere z Bratislavy na Trnavu odporúčajú vodičom využiť cestu cez Senec.