Na diaľnici D1 v smere do Košíc sa zrazili tri autá, polícia odporúča využiť obchádzkovú trase

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.8.2020 (Webnoviny.sk) - Na diaľnici D1 z Prešova do Košíc sa stala nehoda, úsek je uzatvorený. Zrazili sa tu tri autá. Ako informovala prešovská krajská polícia, z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody je diaľnica D1 v smere z Prešova do Košíc uzatvorená.V smere z Košíc do Prešova je diaľnica prejazdná. Polícia vodičom, ktorí smerujú do Košíc, odporúča využiť obchádzkovú trasu po ceste 1/20 Prešov – Haniska – Ličartovce.