Na diaľnici D1 z Trnavy narazil kamión do cestárov, zrazili sa aj ďalšie autá a cestu uzavreli

aktualizované 30. januára, 14:53



V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.1.2024 (SITA.sk) -Z dôvodu vážnej dopravnej nehody na diaľnici D1 v smere z Trnavy do Trenčína polícia úplne uzavrela diaľnicu D1, a to už od križovatky Trnava. Policajné hliadky nepúšťajú vodičov na diaľnicu ani v pripájacích pruhoch z Bratislavy a Nitry.Ako informovala polícia, podľa prvých informácií vodič kamióna pri Hlohovcis vozíkom so smerovou šípkou. Krátko nato došlo k nehode. Z miesta hlásia minimálne troch zranených, dvoch mužov z cestárskeho auta a vodiča kamióna. Ako informovala polícia,„Polícia asistuje v týchto chvíľach aj záchranárskemu vrtuľníku, ktorý bol vyslaný na pomoc zraneným. Policajti zostávajú na mieste a zisťujú rozsah zranení, škôd a miesto nehody zadokumentujú,“ informovala o udalosti trnavská polícia.