Na diaľnici D2 sa zrazili dva kamióny, hraničný priechod do Česka museli uzavrieť

17.5.2023 (SITA.sk) - Hraničný priechod do Českej republiky na diaľnici D2 je uzatvorený. Dôvodom je odstraňovanie následkov dopravnej nehody dvoch kamiónov na diaľnici D2 na území Českej republiky. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.Dodala, že z tohto dôvodu odkláňajú cestnú premávku na výjazde Kúty. Polícia zároveň žiada vodičov, aby sa uvedenému úseku vyhli a využili na cestu do Čiech alternatívne trasy. Predpokladaná doba dopravného obmedzenia je do 10:00.