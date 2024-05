Na diaľnici D2 v smere do Bratislavy horel kamión, požiar sa rozšíril aj na okolitý porast (video+foto)

aktualizované 31. mája, 9:37



31.5.2024 (SITA.sk) -Na diaľnici D2 v smere zo Záhoria do Bratislavy sa vznietil kamión, oheň zasiahol aj okolitý porast.Ako informuje Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) - Bratislavský kraj na sociálnej sieti, oznámenie o požiari kamióna na 52. kilometri diaľnice prijali v piatok krátko pred 7:30. „V čase príjazdu hasičov bol požiarom zasiahnutý celý náves prevážajúci prázdne palety. Požiar sa rozšíril aj na okolitý porast," uviedol HaZZ.Hasiči v dôsledku silného zadymenia zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch a požiar uhasili prostredníctvom piatich prúdov vody. Na miesto privolali zaisťovateľa príčin vzniku požiarov. „Pri udalosti zasahovalo 15 príslušníkov z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy a z Okresného riaditeľstva HaZZ v Malackách so štyrmi kusmi hasičskej techniky," dodali hasiči.Ako doplnila bratislavská policajná hovorkyňa Jana Šimunková , dopravných policajtov vyslali k požiaru návesu kamióna krátko po 7:00. „Podľa doposiaľ zistených informácií pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru bola technická porucha na vozidle," uviedla s tým, že presné príčiny a okolnosti požiaru sú predmetom objasňovania. Aktuálne je prejazdný jeden jazdný pruh, vodičov žiadajú, aby v danom úseku zvýšili pozornosť. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) úsek sprejazdnila v zrýchlenom režime. Od 8:24 je možné využívať rýchly pruh, na pomalom pruhu intenzívne pracujú. Informuje o tom odbor marketingu a komunikácie NDS.Úsek diaľnice D2 bol na 52,5 kilometri uzatvorený od 7:20 pre požiar návesu kamióna. Pri nehode sa nikto nezranil. Podľa NDS vodič kamióna stihol odpojiť náves, ktorý zhorel do tla. NDS nasadila na sprejazdnenie diaľnice všetky kapacity.