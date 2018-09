Na dnešnom pútnickom mieste v Porube sa mala zjaviť Panna Mária

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Poruba 4. septembra - K pútnickému miestu v Porube sa viaže legenda. Dodnes sa v podhorskej obci v okrese Prievidza hovorí, že sa tam mala, nevedno komu, zjaviť Panna Mária. Zaujímavý príbeh má i kaplnka, ktorá na tom mieste vznikla. Tú mal dať postaviť vtedajší miestny richtár ako vďaku za uzdravenie svojho dieťaťa.V Porube je málo známe pútnické miesto, táto obec dnes má 1300 obyvateľov, no v minulosti to bola maličká podhorská dedina. "Zaujímavosťou je, že sa tu nachádza kalvária – krížová cesta, ktorá končí pri kaplnke Panny Márie. Táto kaplnka bola postavená okolo roku 1885 a k jej vzniku sa viaže povesť, ktorá má sčasti reálny základ. V tomto období totiž v obci vypukla epidémia nejakej choroby, následkom ktorej zomrelo asi 20 detí. Vraj ochorelo aj dieťa vtedajšieho richtára Jána Tisaja, ktorý sa zapovedal, že keď jeho dieťa vyzdravie, nechá na tom mieste postaviť kaplnku," spomenul historik a obyvateľ Poruby Erik Kližan. Richtárove dieťa sa podľa neho vyliečilo, a preto tam nakoniec nechal postaviť kaplnku.V Porube sa tiež hovorí, že pred kaplnkou do jej postavenia bol na strome pribitý obraz Panny Márie, lebo sa práve na tom mieste mala zjaviť. "Ťažko povedať, či je to postavené na reálnom základe, lebo väčšinou zbožnosť obyčajných ľudí závisela od toho, či niečo videli a či sa to na niečo podobalo, prípadne si len vytvorili víziu. Ale na jednom zo stromov bol pribitý obraz Panny Márie, takže zrejme sa tam nejaká udalosť udiala. Nemuselo to byť práve zjavenie Panny Márie, ale udalosť, ktorá súvisela s tým, že človek, ktorý sa tam nachádzal, prosil o pomoc a táto bola vyslyšaná, preto tam z úcty nechal pribiť obrázok a zrejme odtiaľto sa viaže mariánska tradícia v Porube," priblížil ďalej Kližan.Zaujímavosťou je, že na mieste pod kaplnkou je aj malý prameň, ktorý je do dnešných dní funkčný, a voda v ňom nikdy nezamŕza. Je obľúbeným návštevným miestom nielen pre Porubčanov, ale i návštevníkov z okolia. Dodnes sa v obci podľa miestnej farnosti v tejto súvislosti traduje, že práve voda z prameňa a modlitba k Panne Márii pomohla uzdraviť niektorých chorých.Ku kaplnke vybudovali krížovú cestu pri príležitosti 100. výročia jej vzniku. Iniciátorom bol laziansky farár Tomáš Galis. V jubilejnom roku 2000 veriaci osadili železné kríže jednotlivých zastavení z vlastnej zbierky. Na Veľký piatok 21. apríla 2000 kalváriu vysvätil laziansky farár Viktor Kraus."V tomto období prešla kaplnka a jej okolie veľkou opravou, lazianska farnosť a veriaci z Poruby sa zaslúžili o to, že toto miesto nadobudlo dôstojnejší charakter. Už 16. septembra o 10.00 h bude opäť viesť od porubského kostola púť veriacich ku kaplnke, kde sa uskutoční bohoslužba," dodal historik.