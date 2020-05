Na dohratie Premier League potrebujú kluby aspoň desať štadiónov a desiatky tisíc testov

Neutrálne ihriská sú žiadúce

Strata deväťcifernej sumy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.5.2020 - Aspoň desať štadiónov je potrebných na to, aby sa v Anglicku podarilo dohrať sezónu 2019/2020 v najvyššej futbalovej súťaži. Také je resumé piatkového stretnutia klubov Premier League vo veci možného pokračovania súťaže, ktorá nútene pauzuje od 13. marca kvôli pandémii koronavírusu.Nemusí ísť pritom o arény účastníkov PL, môžu medzi nimi byť aj neutrálne plochy. Využitie takých štadiónov je dokonca žiadúce, pomohlo by sa tým zmierniť riziko koncentrácie fanúšikov pred domovskými štadiónmi. V Premier League je potrebné dohrať ešte 92 duelov.Ďalšou nevyhnutou podmienkou na úspešné ukončenie Premier League je približne 40-tisíc testov, ktoré budú musieť podstúpiť hráči, členovia realizačných tímov a ďalší obslužný personál. Za každých okolností by sa hralo za zatvorenými tribúnami."Pokračovať budeme iba vtedy, ak to bude bezpečné. Žiadne kroky nepodnikneme bez súhlasu vlády a príslušných zdravotníckych organizácií," zhodli sa kluby.Kluby si uvedomujú, že diváci sa na tribúny vrátia až v okamihu, keď bude k dispozícii vakcína proti ochoreniu COVID-19. Znamená to, že pred prázdnymi tribúnami sa v Anglicku bude hrať možno aj v sezóne 2020/2021, čo by napríklad pre Manchester United alebo Arsenal Londýn znamenalo stratu deväťcifernej sumy v britských librách.Suverénnym lídrom tabuľky prerušenej Premier League je FC Liverpool, na svojom konte má o 15 bodov a jeden zápas viac ako druhý Manchester City.