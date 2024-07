Na Dolnozemskej ceste v Bratislave je pre nehodu obmedzený ľavý jazdný pruh v smere do centra (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

2.7.2024 (SITA.sk) - Na Dolnozemskej ceste v Bratislave je pre nehodu obmedzená premávka. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková , v smere do centra sa zrazili vozidlá Škoda a Honda.„Pri zrážke utrpeli dve osoby ľahké zranenia, s ktorými boli prevezené do nemocnice k ošetreniu," uviedla hovorkyňa s tým, že alkohol dychovou skúškou nezistili. V uvedenom úseku je momentálne obmedzený ľavý jazdný pruh v smere do centra.