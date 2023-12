Na Domaši majú pribudnúť nové prístaviská a plávajúca promenáda za milióny eur

Prístavísk má byť dvanásť

Samostatný prístav pre Bohemiu

29.12.2023 (SITA.sk) - Vodná nádrž Veľká Domaša je znova bližšie k vybudovaniu prístavísk a plávajúcej promenády, ktoré by mali prepojiť jednotlivé rekreačné strediská v okolí Domaše.Investíciu do potrebnej infraštruktúry vo výške sedem miliónov eur plánuje Prešovský samosprávny kraj (PSK) financovať alokáciou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci schváleného balíka projektov Integrovanej územnej stratégie PSK.Investičný zámer projektu na rozvoj rekreačnej oblasti Domaša odsúhlasili krajskí poslanci na svojom ostatnom zasadnutí.„Konkrétne ide o 12 typizovaných prístavísk, jeden domovský prístav pre loď Bohemia a taktiež je to promenáda v zátoke Dobrá. Tento investičný zámer je zaradený aj v rámci Integrovanej územnej stratégie, bol aj schválený v zozname projektových zámerov a následne predložíme aj konkrétny projektový zámer, ktorým sa zadefinujú bližšie detaily tejto investície, na schválenie Rade partnerstva,“ uviedol pre agentúru SITA vedúci odboru projektového riadenia Úradu PSK Ján Kocák Každé typizované prístavisko má tvoriť hlavné mólo pre pristávanie výletnej lode a ďalšie mólo pre rekreačné plavidlá.Prístaviská sa majú stať súčasťou vytipovaných lokalít Zelená Lagúna, Monika, Poľany, Eva, Hotel Zátoka, Autokemp Krym, Kostol sv. Štefana či Nová Kelča.Postavia sa tiež v lokalite Valkov, pri Hoteli Lilka, v Atokempe Tíšava a pri Kostole Najsv. Srdca Ježišovho.Ďalšou stavbou v rámci projektu bude samostatné domovské prístavisko na pristávanie a vyväzovanie výletnej lode Bohemia do dĺžky 35 metrov a na nástup a výstup pasažierov v rekreačnej oblasti Dobrá.Nová plávajúca promenáda má byť zložená z troch hlavných častí. Konkrétne ide o plávajúce premostenie zátoky Domaša Dobrá, plávajúce prístavisko pre rekreačné plavidlá s odhadovaným počtom 120 trvalých parkovacích miest pre rekreačné plavidlá a samotnú promenádu.Na realizáciu projektu zatraktívnenia vodnej nádrže Veľká Domaša vo výške sedem miliónov eur chce krajská samospráva využiť 85 percent zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj štátne a vlastné zdroje.„Po schválení v krajskom zastupiteľstve plánujeme prevzatie projektovej dokumentácie od neziskovej organizácie Domaša Invest, ktorá dala túto projektovú dokumentáciu vypracovať a následne budeme pripravovať podmienky pre vyhlásenie verejného obstarávania. Veríme, že výzva zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bude vyhlásená čo najskôr, aby sme čo najskôr mohli celý proces spustiť. Lehota dodania diela, keďže nejde o stavebné práve, ale o dopravnú infraštruktúru, predstavuje 7 až 8 mesiacov,“ spresnil Kocák.