Na Donbase zomrel prvý český dobrovoľník bojujúci za oslobodenie Ukrajiny, bol členom práporu Karpatská Sič

11.6.2022 - Na Ukrajine v piatok zomrel český dobrovoľník. V sobotu to potvrdilo české ministerstvo zahraničných vecí s tým, že zahynul na Donbase.Ďalšie okolnosti ministerstvo spoločne s ukrajinskými úradmi preveruje. Telo zosnulého by mali v nedeľu previezť do Charkovskej oblasti. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Podľa informácií, ktoré na sociálnych sieťach zverejnili kamaráti a príbuzní padlého dobrovoľníka, ide o Michala J. z mesta Třebíč, ktorý bol členom dobrovoľníckeho práporu Karpatská Sič. Túto informáciu potvrdil aj český minister zahraničia Jan Lipavský „Môžem potvrdiť, že na Ukrajine zomrel jeden český občan a že sa to stalo v Doneckej oblasti. Okolnosti ministerstvo preveruje. Nemôžem sa pripojiť k tým informáciám, ktoré sú vo verejnom priestore. Po vlastnej osi zisťujeme a potom sa k tomu vyjadrime. Naša ambasáda v Kyjeve sa situáciou zaoberá a sme v intenzívnom kontakte s ukrajinskými úradmi a rodinou zosnulého," povedal Lipavský.