Na dosiahnutie obchodnej dohody majú Británia a EÚ už len približne týždeň, uviedol Raab

29.11.2020 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia a Európska únia majú podľa britského ministra zahraničných vecí Dominica Raaba už len približne týždeň na dosiahnutie postbrexitovej obchodnej dohody "Myslím si, že ideme do zhruba posledného týždňa definitívnych vyjednávaní," uviedol v nedeľu šéf britskej diplomacie. Raab pre televíznu stanicu Sky News povedal, že obe strany dosiahli pokrok v oblasti "rovnakých pravidiel podnikania", čiže v otázke štandardov, ktoré musí Veľká Británia spĺňať pri exporte do Európskej únie Najväčšou prekážkou sa však zdajú práva v rybolove. Ide síce o malú časť ekonomiky, ktorá ale má nadmerne veľkú symbolickú dôležitosť pre európske prímorské štáty.Krajiny EÚ chcú, aby ich lode mohli loviť ryby v britských vodách, avšak Veľká Británia trvá na tom, že musí kontrolovať prístup do svojich vôd a rybolovné kvóty. "Keď sa ukončí prechodné obdobie, budeme nezávislým prímorským štátom a budeme musieť byť schopní kontrolovať naše vody," povedal Raab.Ak sa dohoda nedosiahne, na Nový rok nastanú veľké narušenia obchodu, keďže sa zavedú clá a iné bariéry v obchode medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou. Poškodí to obe strany, ale viac to zaťaží Britániu, pre ktorú je takmer v prípade polovice zahraničného obchodu partnerom Európska únia.