Na dostavbu štadióna si bánovská samospráva vezme aj úver

Bánovce nad Bebravou 26. septembra (TASR) - Na dostavbu zimného štadióna si samospráva Bánoviec nad Bebravou zoberie úver. Financie, ku ktorým pridá i ďalšie z mestského rozpočtu, sú potrebné na to, aby bolo športovisko prevádzkyschopné.Prijatie termínovaného úveru vo výške 403.000 eur so splatnosťou 60 mesiacov na financovanie tejto investičnej akcie odobrili i tamojší mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní v septembri.Ďalších 400.000 eur na dostavbu štadióna pridá mesto zo svojho rozpočtu, financie sa mu podarilo ušetriť.uviedol pre TASR primátor Marián Chovanec.Od úplne pôvodnej projektovej dokumentácie mesto upustilo, zimný štadión navrhnutý podľa nej označil Chovanec za "dosť nadštandardný" a na podmienky mesta a z budúceho hľadiska prevádzky neúnosný.Spustenie prevádzky športoviska je časovo závislé od podpisu zmluvy o dielo, keďže mesto už vysúťažilo dodávateľa prác.ozrejmil primátor s tým, že pri optimistickom variante by mohlo mesto spustiť prevádzku športoviska počas zimných prázdnin alebo začiatkom januára budúceho roka.