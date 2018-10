Na druhý gay pride v Prištine dohliadalo mnoho policajtov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Priština 11. októbra (TASR) - Stovky ľudí sa v stredu zúčastnili na pochode hrdosti gejov, lesieb, bisexuálov a transrodových osôb (LGBT), ktorý sa už po druhý raz uskutočnil v uliciach kosovskej metropoly Priština. Na priebeh tzv. dúhového pochodu dohliadal vysoký počet policajtov. Informovala o tom agentúra Reuters.Účastníci akcie s mottompochodovali mestom nesúc dúhové vlajky. Smerovali od hlavného sídla vlády v Prištine k námestiu v centre mesta. Tam následne tancovali, objímali sa i bozkávali. Kosovo nasadilo - na ochranu účastníkov pochodu - do ulíc metropoly špeciálne policajné jednotky. Z akcie však neboli hlásené nijaké incidenty.povedal davu zhromaždených Lendi Mustafa, jeden z organizátorov pochodu.dodal.Kosovská politická strana Fjala, ktorá bojuje za práva moslimov, nazvala stredajší gay pridea o deň skôr sa ho neúspešne pokúšala zrušiť.Kosovo, na ktorého území žije asi 92 percent moslimov, vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť od Srbska, ktorú uznalo vyše 100 krajín, nie však Srbsko či Slovensko. Ako vo väčšine balkánskych krajín, i v Kosove je spoločnosť prevažne konzervatívna, priblížila agentúra Reuters.Niektorí ľudskoprávni aktivisti tvrdia, že Kosovo by malo povoliť manželstvo osôb rovnakého pohlavia. V kosovskej ústave sa uvádza, že. Podľa platného rodinného práva by však tí, ktorí uzatvárajú sobáš, nemali byť rovnakého pohlavia.Kosovský premiér Ramush Haradinaj pochod za práva homosexuálov okomentoval slovami:Haradinaj v príspevku na Facebook napísal, žePodľa Európskej únie však medzi kosovskými gejmi naďalej pretrváva strach.