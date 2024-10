Na Dukle a vo Svidníku sa konajú oslavy 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, návštevníkov čaká bohatý kultúrno-spoločenský program (video)

Program na Dukle

6.10.2024 (SITA.sk) - Na Dukle a vo Svidníku sa v nedeľu konajú oslavy 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie počas 2. svetovej vojny.V nedeľu tak môže verejnosť prísť k Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle, kde sa uskutoční slávnostný pietny akt kladenia vencov a tiež do parku vo Svidníku, kde ministerstvo obrany pripravilo bohatý kultúrno-spoločenský program s množstvom sprievodných aktivít, hudobnými interpretmi a rôznymi atrakciami pre verejnosť. Súčasťou osláv budú aj statické a dynamické ukážky ozbrojených síl a vojenskej polície, ako aj prezentácia klubov vojenskej histórie.Pre návštevníkov osláv je pripravená aj autobusová kyvadlová doprava Svidník - Dukla - Svidník. Autobusy budú premávať v 15 minútových intervaloch.Program na Dukle sa začne o 11:00, keď sa otvorí areál pre verejnosť. O 13:00 bude prelet leteckej techniky a pietny akt kladenia vencov. O 13:50 je pripravený slávnostný program s príhovormi hostí.Návštevníci sa môžu tešiť aj na vystúpenie súboru Lúčnica, hudobné vystúpenie Čendeš Orchestra, Miroslava Dvorského či Ivany Regešovej. Program na Dukle budú môcť pozerať aj diváci v priamom prenose STVR od 13:00.Vo Svidníku štartuje program od 10:00, kedy sa pre verejnosť otvoria brány areálu Vojenského historického múzea. O 10:10 bude vystúpenie folkovej skupiny SamaJa Banda, o 10:55 návštevníkov čaká showprogram Čestnej stráže Ozbrojených síl SR a o 11:10 vystúpenie heligonkárov.O 11:30 sa verejnosti predstaví s akciou vojenská polícia s vojenskými psami. Na oslavách 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie vystúpi o 11:50 aj tanečná skupina Čarovné ostrohy. O 12:20 si návštevníci budú môcť pozrieť ukážky boja z blízka a prvkov sebaobrany.O 12:30 bude opäť showprogram Čestnej stráže Ozbrojených síl SR. Predstaví sa aj folklórny súbor Šarišan a o 15:00 vystúpia Kandráčovci. Od 13:00 súčasne pôjde priamy prenos z Dukly na LED obrazovkách. V oboch areáloch na Dukle aj vo Svidníku si môžu návštevníci zakúpiť jedlo a nealko v stánkoch s občerstvením.Ministerstvo obrany v súvislosti s oslavami upozornilo aj na dopravné obmedzenia . Rezort informoval, že cesta I/21 na hraničnom prechode Vyšný Komárnik – Dukla bude úplne uzavretá od 6:00 do 18:00. Ministerstvo preto žiada v tejto súvislosti o trpezlivosť a dodržiavanie pokynov polície, vojenskej polície a organizátorov.Vodičov bude o dopravných obmedzeniach a obchádzkovej trase informovať dočasné dopravné značenie na dôležitých križovatkách. Ministerstvo súčasne verejnosti odporučilo prísť do areálov s predstihom, nakoľko každý návštevník musí prejsť bezpečnostnou kontrolou.