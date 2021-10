Na Dukle oslavovali 77. výročie Karpatsko-duklianskej operácie a otvorili vyhliadkovú vežu (foto+video)

Dukle

6.10.2021 (Webnoviny.sk) - Pri príležitosti 77. výročia Karpatsko-duklianskej operácie v stredu slávnostne otvorili Vyhliadkovú vežu na, ktorá prešla v uplynulých mesiacoch rozsiahlou rekonštrukciou.Prostriedky vo výške takmer 200-tisíc eur na ňu vyhradilo ministerstvo obrany s cieľom podporiť záujem verejnosti a najmä mladých ľudí o vojenskú históriu Slovenska. Informovala o tom hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková Ako priblížil riaditeľ Vojenského historického ústavu (VHÚ) Miloslav Čaplovič , cieľom rekonštrukcie vyhliadkovej veže bolo zvýšiť jej atraktivitu, a tiež dostupnosť a komfort pre návštevníkov.„V prvej z dvoch plánovaných fáz rekonštrukcie bola realizovaná napríklad výmena starých okenných tabúľ, kompletná rekonštrukcia spodnej expozičnej časti vrátane podlahového vykurovania či úprava odvodňovacieho systému okolo veže. Komplexnou rekonštrukciou prešli tiež bezbariérové vstupy a sociálne zariadenia,“ konkretizoval Čaplovič.V rámci druhej etapy rekonštrukcie aktuálne prebieha spracovanie projektovej dokumentácie. Samotná realizácia je plánovaná na apríl až jún budúceho roka.„V rezorte obrany nám na histórii úprimne záleží, čo potvrdzujeme podporou spravovaných inštitúcií v starostlivosti o jednotlivé exponáty a objekty, akým je aj obľúbená Vyhliadková veža na. Okrem toho prostredníctvom dotačných mechanizmov podporujeme aj mimovládne organizácie v realizácii zmysluplných projektov naviazaných na históriu Slovenskej republiky. Zachovanie pamiatok je totiž naším záväzkom voči budúcim generáciám a prejavom úcty voči tým minulým,“ zdôvodnil minister obrany Jaroslav Naď Minister obrany v priestoroch veže s výhľadom na dejisko bojov ocenil Pamätnou medailou ministra obrany in memoriam 32 účastníkov národného boja za oslobodenie, ktorí sa významným spôsobom podieľali na boji proti fašizmu.Ocenenie odovzdal aj Vojenskému historickému ústavu Bratislava, dvom profesionálnym vojakom a dvom zamestnancom VHÚ.Medzi obcami Kapišová, Kružlová a Nižná Písaná, v tzv. Údolí smrti, sa následne uskutočnilo symbolické odovzdanie historických exponátov tankov T-34/85 zapožičaných Vojenským historickým ústavom, ktoré zrekonštruovalo Združenie mikroregiónu Údolie smrti.„Tento projekt ochrany a rozvoja historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny podporil rezort obrany v rámci svojej dotačnej schémy. Zrekonštruovaná tanková technika tak opäť realisticky pripomína návštevníkom Údolia smrti tankové boje, ktoré sa v tomto priestore odohrali od 25. do 27. októbra 1944,“ uviedla Kovaľ Kakaščíková.