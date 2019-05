Na dunajskom nábreží v Štúrove odhalili pamätník Ľudovíta Štúra

Ľudovít Štúr Foto: TASR Foto: TASR

Štúrovo 12. mája (TASR) – V Štúrove slávnostne odhalili v nedeľu pamätník Ľudovíta Štúra. Busta národného dejateľa stojí na kamennom podstavci na Námestí slobody pri Dunaji.Myšlienka osadenia pamätníka Ľudovíta Štúra sa v Štúrove objavila už pred viac ako dvoma desaťročiami. Stavebné povolenie sa podarilo získať v januári tohto roka, po viac ako štvorročnej snahe miestneho odboru Matice slovenskej.Osadenie pamätníka Ľudovíta Štúra sa stretlo u mnohých Štúrovčanov s nevôľou. Mestské zastupiteľstvo s jeho umiestnením na nábreží Dunaja nesúhlasilo a vo svojom uznesení tento akt označilo za necitlivý zásah do pokojného a mierového spolunažívania Maďarov a Slovákov na území mesta. Deň pred slávnostným odhalením busty sa pred ňou konalo aj protestné zhromaždenie, ktoré zorganizovala SMK. Svoju nevôľu s umiestnením pamätníka vyjadrili neznámi páchatelia aj posprejovaním budovy Matice slovenskej, kde niekto napísal „This is Párkány“, teda toto je Párkány, čo je maďarské pomenovanie Štúrova. Účastníkov odhalenia pamätníka vítal aj takmer desaťmetrový transparent zavesený na Moste Márie Valérie, podľa ktorého dnešné slávnostné podujatia ponížilo Štúra.Predseda Miestneho odboru Matice Slovenskej v Štúrove Jaroslav Janok uviedol, že pamätník až do jeho slávnostného odhalenia pravidelne kontrolovali dobrovoľné hliadky i mestská polícia. Prípadné útoky či zhanobenie busty však neočakáva.uviedol Janok.Názory, podľa ktorých mal byť pamätník osadený na inom mieste nepokladá za podstatné.skonštatoval Janok.Podľa primátora Štúrova Eugena Szabóa mesto pri výstavbe pamätníka nerobilo žiadne obštrukcie.dodal primátor.