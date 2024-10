Na Ekofeste 2024 vystúpi Kali, Hudba z Marsu aj Fuera Fondo

Ekofest v Trnave presunuli organizátori z letného termínu na jeseň. Environmentálny benefičný festival sa uskutoční 13. novembra v kine Hviezda, kde ponúkne workshopy a premietanie muzikálu Odpad je poklad. V piatok 15. novembra sa pod hlavičkou festivalu budú konať v Kultúrnom dome Kopánka koncerty, ktoré odohrajú Kali a skupiny Hudba z Marsu, Fuera Fondo i Ťažký flám. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.





Benefičný environmentálny open-air festival vznikol v roku 2008 v Trnave. Je jediný svojho druhu na Slovensku. Ekofest tento rok z organizačných dôvodov presunuli prvýkrát z leta na jeseň. Novinkou podujatia je aj to, že sa zmenil na festival vo vnútorných priestoroch Kultúrneho domu Kopánka."Festival sa koná každoročne za podpory mesta Trnava a Trnavského samosprávneho kraja. Z výťažku sa podporuje výsadba stromov, kríkov a kvetov v Trnave. V rámci festivalu sa konajú rôzne sprievodné podujatia - prednášky, výstavy, premietanie filmov k problematike ekológie," hovorí organizátor podujatia Matej Lančarič. Hudobná časť je podľa jeho slov vyvrcholením celej akcie.Fuera Fondo predstavia na festivale nový album Mesto spí. Kapela sa do Trnavy teší o to viac, že v nej už dlhšie nehrala. Na tento rok má pripravený nový playlist postavený prevažne zo skladieb z nového albumu Mesto spí, ktorý vydala v apríli. "Náš vzťah k ekológii je veľmi pozitívny, snažíme sa poriadne separovať odpad. A v kapele sme všetky bezdrôtové technológie, čiže mikrofóny, in-ear či odposluchy začali napájať nabíjateľnými batériami," prezradil jej líder Boris Majerník.Výťažok z Ekofestu bude opäť venovaný na životné prostredie a výsadbu stromov v Trnave. Vstup na stredajší (13. 11.) program je voľný, na piatkové (15. 11.) koncerty bude spoplatnený.

Vstupenky online https://www.ticketportal.sk/performance/201359?IDPartner=60