Na Euro Floorball Cupe v Malackách zabojujú tri slovenské tímy

Zloženie skupín na Euro Floorball Cupe 2019 (Malacky):



muži



A-skupina: FK AS TRENČÍN (SR), SZPK Komárom (Maď.), IBK Greaker (Nór.)

B-skupina: TSUNAMI ZÁHORSKÁ BYSTRICA (SR), Phoenix Fireball SE (Maď.), MFBC Lipsko (Nem.)



ženy



A-skupina: UHC Sparkasse Weisenfels (Nem.), CUF Leganes (Šp.), Nauka-Safu (Rus.)

B-skupina: MKŠS FBK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO (SR), Olimpia Osowa Gdaňsk (Poľ.), CDE El Valle (Šp.)



Program turnaja:



streda 9. októbra



ženy



10.00 Weissenfels - Leganes /A/

16.00 Gdaňsk - Kysucké Nové Mesto /B/



muži



13.00 Phoenix - Lipsko /B/

19.00 AS Trenčín - Komárno /A/



štvrtok 10. októbra



ženy



10.00 CDE El Valle - Gdaňsk /B/

13.00 Nauka-SAFU - Weissenfels /A/



muži



16.00 Greaker - AS Trenčín /A/

19.00 Tsunami - Phoenix /B/



piatok 11. októbra



ženy



10.00 Leganes - Nauka-SAFU /A/

16.00 Kysucké Nové Mesto - CDE El Valle /B/



muži



13.00 Komárno - Greaker /A/

19.00 Lipsko - Tsunami /B/



sobota 12. októbra



ženy



08.00 o 5. miesto

11.00/14.00 semifinále



muži



17.00/20.00 semifinále



nedeľa 13. októbra



muži



08.00 o 5. miesto

14.00 finále



ženy



11.00 finále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Malacky 8. októbra (TASR) - Tri slovenské tímy sa predstavia na medzinárodnom florbalovom turnaji Euro Floorball Cup 2019, ktorý sa od stredy do nedele uskutoční v Malackách. Na turnaji majstrov "druhej kategórie" budú v mužskej časti účinkovať úradujúci šampión FK AS Trenčín a vicemajster Tsunami Záhorská Bystrica, zastúpenie bude mať aj slovenský ženský klubový florbal vďaka bronzovému tímu minulej sezóny MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto.Euro Floorball Cup je podujatie pre najlepšie kluby z európskych krajín, ktoré sa nachádzajú vo svetovom rebríčku na piatej priečke a nižšie. Majstri z top svetovej štvorky hrajú o Champions Cup. Na Záhorí sa zíde dvanásť družstiev, šesť mužských a rovnaký počet ženských. Rozdelené sú do dvoch skupín po troch, najlepšie dva tímy postúpia do semifinále, ktoré sa hrá klasickým krížovým spôsobom (1A-2B a 1B-2A), družstvá na tretích priečkach si zahrajú o konečné piate miesto. Turnaj vyvrcholí 13. októbra finálovými súbojmi v mužskej a ženskej kategórii.AS Trenčín sa v A-skupine mužského turnaja stretne najprv s maďarským tímom SZPK Komárom a v druhom súboji vyzve nórsky IBK Greaker. Majster sa na Euro Floorball Cup naladil víťazstvom v extralige nad FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 4:3 po nájazdoch. Rozhodujúci pokus premenil Samuel Dávidek.uviedol pre web Slovenského zväzu florbalu (SZFB) autor dvoch gólov AS Peter Heleš.Súperom Tsunami Záhorská Bystrica budú v B-skupine maďarský Phoenix Fireball SE a nemecký MFBC Lipsko. Tsunami v generálke prehralo na domácej pôde s FaBK ATU Košice 6:7. Florbalistky MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto narazia v základnej B-skupine na poľské družstvo Olimpia Osowa Gdansk a CDE El Valle zo Španielska. Kysučanky odohrali cez víkend dva extraligové súboje s rozdielnymi výsledkami, najprv prehrali na palubovke ŠK 98 Pruské vysoko 1:7, následne uspeli na pôde ŠK Slávia SPU DFA Nitra 10:6.