Na eurobankovky s motívom trnavskej mestskej veže stáli ľudia v rade

Mesto Trnava. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 16. novembra (TASR) – Už tri hodiny pred otvorením stálo v piatok niekoľko sto Trnavčanov pred turistickým informačným centrom v mestskej veži, aby boli medzi prvými, ktorí si zakúpia eurobankovku s motívom mesta Trnava. Pri príležitosti tohtoročného 780. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta vychádza v edícii 10.000 kusov bankovka s nominálnou hodnotou 0 eur a vyobrazením dominanty Trnavy-mestskej veže. Vydáva ju trnavská radnica.povedal pre TASR za oblastnú agentúru cestovného ruchu Trnava Tourism projektový manažér Alexander Prostiňák.Od 9. hodiny sa začali záujemcovia o zaujímavý suvenír stavať do radu, pred 12. hodinou, na kedy bol naplánovaný začiatok predaja, zabrali celú šírku Trojičného námestia.dodal Prostiňák. V rade stáli mladí i starší Trnavčania, seniori priznali, že boli vyslaní za celú rodinu, ktorá je v práci. Veronika, stojaca asi v strede radu povedala, že to bude dobrý vianočný darček pre rodičov i súrodencov.Od piatka do nedele 18. novembra bude informačné centrum otvorené v predĺžených otváracích hodinách, aj pri príležitosti pripomienky výročia Nežnej revolúcie. V Trnave je na 17. novembra pripravený bohatý program na Trojičnom námestí, Divadle Jána Palárika a v centre Nádvorie.Trnavská eurobankovka s nulovou nominálnou hodnotou má farbu päťstoeurovky a formát 20-eurovej bankovky, každý kus má svoje vlastné sériové číslo a štandardné ochranné prvky, ako sú hologram, vodotlač, mikrotext, dotyková zóna pre nevidiacich, UV ochranné prvky a ďalšie. Nulové eurobankovky sa vydávajú s povolením Európskej centrálnej banky a tlačia sa na rovnakom mieste ako oficiálne peniaze, nie sú však určené na platenie a neprijme ich automat ani čítačka bankoviek. Napriek tomu sa však tieto originálne turistické suveníry tešia veľkému záujmu a sú v súčasnosti hitom v celej Európe.