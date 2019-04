Na Európskych hrách 2019 v Minsku môžu štartovať aj Wang a Kopúňová

Na archívnej snímke Jang Wang. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 12. apríla (TASR) – Kvalifikačný proces na II. európske hry (EH) v bieloruskom Minsku (21.–30. júna 2019) sa chýli pomaly k záveru, ale mená ďalších slovenských športovcov, ktorých príslušné európske federácie „pustia“ na toto obrovské podujatie, pribúdajú len po jednom. Od zasadnutia Štábu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), ktoré sa konalo 2. apríla, k slovenským účastníkom pribudli len dvaja kvalifikanti – stolný tenista Wang Jang, ktorý bude môcť nastúpiť vo dvojhre, aj v štvorhre s Ľubomírom Pištejom a karatistka Miroslava Kopúňová (kumite do 68 kg), vlaňajšia bronzová medailistka z majstrovstiev sveta.Podľa informácie z oficiálneho webu SOŠV čerstvá slovenská bronzová medailistka z ME karatistiek Ingrida Suchánková sa do pomerne úzkeho štartového poľa na EH nekvalifikovala, pretože vzhľadom na zranenie nemohla v predchádzajúcom období zbierať body do rebríčka.V najbližších dňoch sa vyjasní, či sa do Minska kvalifikuje niekto zo slovenských zápasníkov (voľnoštýliarom sa na práve prebiehajúcom európskom šampionáte nedarí), džudistov (kľúčové bude postavenie v európskych rebríčkoch k 16. aprílu) alebo z radov športových gymnastov a gymnastiek, ktorých majstrovstvá Európy práve prebiehajú. Okrem toho by Slováci miestenku do Minska mohli ešte získať v rámci procesu prerozdelenia vybojovaných miesteniek, nevyužitých inými krajinami.Slováci v tejto chvíli majú na Európskych hrách 2019 štart istý v 10 športoch. Keďže v dráhovej cyklistike SR jednu ženskú miestenku vrátila, aktuálny počet športovcov, ktorí spĺňajú kvalifikačné kritériá do Minska, je 67 (40 mužov a 27 žien). Podľa športov sú počty športovcov nasledovné: atletika 21 (11 mužov + 10 žien, budú súťažiť v novom formáte tzv. DNA Athletics), rýchlostná kanoistika 15 (9 + 6), športová streľba 9 (5 + 4), cyklistika 9 (z toho cestná 4 + 0, dráhová 3 + 2), box 6 (výlučne muži), stolný tenis 3 (2 + 1), lukostreľba 1 (1 žena), bedminton 1 (1 žena), sambo 1 (1 žena) a karate 1 (1 žena).Príslušné slovenské športové zväzy musia na SOŠV predložiť menovité návrhy nominácie (aj s necestujúcimi náhradníkmi) do 23. apríla. Koncom apríla nomináciu výpravy na EH v Minsku schváli spôsobom per rollam výkonný výbor SOŠV. Slovenská výprava sa do dejiska podujatia presunie vo viacerých turnusoch. Veľká väčšina jej členov poletí skupinovými letmi z Viedne priamo do Minska. Prvá časť výpravy odletí 18. júna, teda tri dni pred začiatkom podujatia.