Na Európu sa ženie SILNÁ BÚRKA Knud, zasiahne aj strednú Európu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň/Štokholm/Praha 21. septembra (TASR) - Na Európu sa ženie silná búrka nazvaná Knud, ktorá má najprv zasiahnuť v piatok juh Škandinávie. Tamojší meteorológovia odporúčajú ľuďom, aby zostali v budovách a vyhli sa tak zásahu troskami. Postupne sa bude búrka presúvať do stredu Európy, počasie na Slovensku začne ovplyvňovať v noci na sobotu, keď sa výrazne ochladí, uviedli portály Novinky.cz a iMeteo.sk.Búrka, škandinávskymi médiami nazývaná Knud, mala podľa očakávania zasiahnuť sever Dánska v piatok okolo 14.00 h SELČ, napísala tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na dánsku meteorologickú službu DMI.Nórska meteorologická služba vydala výstrahu najvyššieho stupňa pre časti južného Nórska z dôvodu silného vetra.Prevádzkovatelia trajektov Color Line a Fjord Line zrušili plavby viacerých osobných trajektov premávajúcich medzi prístavmi v Nórsku a Dánsku, pričom spoločnosť Stena Line zrušila niekoľko plavieb trajektov medzi Švédskom a Dánskom.Škandinávski meteorológovia varujú, že silný vietor môže v nárazoch dosahovať až rýchlosť 160 kilometrov za hodinu a vyvolá vysoké vlny v prielive Skagerrak medzi Nórskom, Švédskom a severom Jutského polostrova v Dánsku.Železniční dopravcovia v Nórsku a Švédsku sa pripravujú aj na výpadky elektriny a na odpratávanie stromov popadaných na koľaje počas búrky. Niektoré regionálne železničné linky v západnom Švédsku preventívne dočasne zrušili a nebudú premávať až do sobotňajšieho popoludnia.Česko a Rakúsko by mala búrka zasiahnuť na prelome týždňa. Silný západný až severozápadný vietor bude fúkať v noci na pondelok a v priebehu pondelka, upozornili meteorológovia z Českého hydrometeorologického ústavu. Na hrebeňoch českých hôr by sa mal v pondelok objaviť sneh.V rakúskych Alpách bude mať vietor silu orkánu, nad 118 kilometrov za hodinu, dodal portál Novinky.cz.