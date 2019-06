Na Eurosamite v Bruseli sa 20. - 21. júna zúčastní P. Pellegrini

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 12. júna (TASR) - Na zasadnutí Európskej rady a Eurosamite v Bruseli by sa 20. a 21. júna mal zúčastniť predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD). Vláda v stredu na svojom zasadnutí schválila návrh účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády.Na júnovej Európskej rade budú lídri v rámci prípravy nasledujúceho inštitucionálneho cyklu rozhodovať o nomináciách na relevantné vrcholové pozície v inštitúciách EÚ a prijmú Strategickú agendu na roky 2019 až 2024.uvádza sa v predkladacej správe. V rámci Európskeho semestra sa bude rokovať o záveroch k špecifickým odporúčaniam pre jednotlivé členské štáty a Európska rada vezme na vedomie správu o ponaučeniach vyplývajúcich z volieb do Európskeho parlamentu v súvislosti s bojom proti dezinformáciám.Ambíciou Eurosamitu je nadviazať na výsledky z predchádzajúceho zasadnutia v decembri 2018. Medzi hlavné očakávania patrí dosiahnutie dohody na zmenách v zmluve o Európskom mechanizme pre stabilitu, pláne o dokončení Bankovej únie a hlavných parametroch Rozpočtového nástroja pre eurozónu v oblasti konvergencie a konkurencieschopnosti.Okrem Pellegriniho by sa na zasadnutí Európskej rady a Eurosamite mal zúčastniť aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička či poradca predsedu vlády SR pre zahraničnú politiku Peter Kmec.