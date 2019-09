Na festivale amerického filmu triumfoval film o Trumpovej Amerike

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Deauville 15. septembra (TASR) - Veľkú cenu 45. ročníka festivalu amerického filmu vo francúzskom meste Deauville získal film Bull (Býk) režisérky Annie Silversteinovej. Na slávnostnom galavečere to v sobotu oznámila predsedníčka festivalovej poroty, francúzska herečka Catherine Deneuveová, ktorá dodala, že rozhodnutie festivalovej poroty bolo jednomyseľné. Informovala o tom agentúra AFP.Silversteinovej filmový debut v kategórii celovečerných filmov získal aj cenu kritikov a ako objav roka aj cenu nadácie Louisa Roederera.Film rozpráva príbeh 14-ročného dievčaťa vyrastajúceho v Amerike v ére prezidenta Donalda Trumpa. Ide o film "politický bez toho, aby bol dogmatický", o "príbeh učenia sa na pozadí spoločenskej katastrofy" a o vykreslenie "presného a znepokojujúceho obrazu" spoločnosti v Trumpovej Amerike, vysvetlila francúzska herečka Anna Mouglalisová, ktorá predsedala porote rozhodujúcej o víťazovi v kategórii objav roka.O ceny festivalu v Deauville súťažilo 14 filmov, z toho deväť boli prvotiny a šesť ich nakrútili ženy, uviedla Deneuveová.Ceny poroty získali aj ďalšie dva filmy - The Climb od Michaela Angela Covina a The Lighthouse, ktorého režisérom bol Robert Eggers.Zvláštnu cenu na tohtoročnom festivale získal film Swallow, ktorý režíroval Carlo Mirabella-Davis. Ide o príbeh mladej ženy vydatej za muža, ktorý je stelesnením spoločenského úspechu. Žena však trpí syndrómom, ktorý ju núti jesť rozličné predmety.Cenu divákov mesta Deauville si odnášajú Tyler Nilson a Michael Schwartz za film The Peanut Butter Falcon o mladom mužovi s Downovým syndrómom, ktorý ušiel z ústavu pre postihnutých, aby sa mohol venovať profesionálnemu wrestlingu.