Na Filmový festival inakosti zavíta R. Vano

Na archívnej snímke fotograf slovenského pôvodu Robert Vano. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) - Víťazný film festivalu v Sundance Prevýchova Cameron Postovej otvorí 12. ročník Filmového festivalu inakosti (FFI). Režisérka Desiree Akhavan sa v ňom vracia do 90. rokov, prostredia amerických "táborov upravujúcich sexuálnu orientáciu" a konfrontuje súčasnú spoločnosť s jej stále pretrvávajúcimi predsudkami. Prehliadka filmových príbehov LGBTI ľudí zavíta počas októbra a novembra do šiestich miest. Hlavná časť festivalu prebehne v Bratislave v kine Lumiére od 17. do 21. októbra. Na festival opäť zavíta svetoznámy fotograf Robert Vano, osobne uvedie dokument Robert Vano - Príbeh človeka. Kontroverznú snímku Nina, "univerzálny príbeh o láske, identite a nádeji" predstaví poľská režisérka Olga Chajdas.uviedla v pondelok na tlačovej konferencii riaditeľka FFI Zita Hosszúová.priblížila pre TASR debut oceňovanej poľskej režisérky.Absolútne precíznu štúdiu inakosti prinesie belgický film o transrodovej mladej žene Dievča, ktorý v Cannes získal tento rok päť ocenení. Ďalším oceneným filmom z Cannes je i debut Camilla Vidala-Naqueta Neskrotný o mladých mužoch na okraji spoločnosti a ich (ne)vôli odraziť sa od samého dna. Festival predstaví i staršiu tvorbu oscarového poľského režiséra Pawla Pawlikowského (Moje leto lásky) či snímku Šťastný princ v réžii Ruperta Everetta, ktorému sa podarilo realizovať svoj vysnívaný režijný debut o posledných dňoch Oscara Wilda. Z klasických diel svetovej kinematografie sa diváci môžu tešiť napríklad na Zvláštny deň, ktorý natočil Ettore Scola v roku 1977. Na pozadí dôležitých historických udalostí, akými bolo stretnutie Mussoliniho s Hitlerom v Ríme v roku 1938, rozohráva subtílny príbeh zblíženia dvoch úplne odlišných ľudí - ženy v domácnosti a reportéra - geja. V tomto filme o nádeji a strachu excelujú Marcello Mastroianni a Sophia Loren.V programe festivalu je celkovo 39 dlhometrážnych a sedem krátkych filmov. Bratislavský program je rozdelený do štyroch programových blokov - Súčasný film, Teplé Česko-Slovensko, Classics a Queer Ázia, ktorá je tento rok venovaná tvorbe taiwanského režiséra Tsaia Ming-Lianga.V program FFI sú tiež diskusie, živá knižnica, prednášky, párty a ďalšie sprievodné akcie. Dostupný je na www.ffi.sk.V pondelok 22. októbra sa festival presunie do Žiliny na Stanicu Žilina-Záriečie, kde bude tri dni. Nitriansky Kinoklub Tatra bude miestom FFI od 29. do 30. októbra. Novembrový program otvorí premietanie v Banskej Bystrici v Záhrade (3. - 4. 11.). Festivalový maratón bude pokračovať projekciami v Nitre (5. - 6. 11.), v košickom Úsmeve (9. - 11. 11.) a finišuje v Liptovskom Mikuláši v priestore Diera do sveta (22. - 25. 11.).Záštitu nad festivalom prevzal minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond.